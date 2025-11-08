BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Meta Platforms je 617.21USD. Trhová kapitalizácia METAON je 1,819,481.1042633643USD. Sledujte aktualizácie cien METAON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o METAON

METAON informácie o cene

Čo je METAON

METAON oficiálna webová stránka

METAON tokenomika

METAON predpoveď cien

METAON história

METAON Sprievodca nákupom

Meta Platforms Logo

Meta Platforms kurz (METAON)

1 METAON na USD aktuálnu cenu:

$617.31
$617.31$617.31
+2.10%1D
USD
Meta Platforms (METAON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:49:27 (UTC+8)

Dnešná cena Meta Platforms

Aktuálna dnešná cena Meta Platforms (METAON) je $ 617.21, s 2.10% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny METAON na USD konverzný kurz je $ 617.21 za METAON.

Meta Platforms sa v súčasnosti radí na #1820 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.82M, pričom počet coinov v obehu je 2.95K METAON. Počas posledných 24 hodín sa METAONobchodovalo v rozmedzí od $ 602.78 (low) do $ 625.76 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 783.5142352704004, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 617.4726067256038.

V krátkodobom vývoji sa METAON zmenilo o +0.59% za poslednú hodinu a o -4.94% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.06K.

Meta Platforms (METAON) informácie o trhu

No.1820

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

$ 55.06K
$ 55.06K$ 55.06K

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

2.95K
2.95K 2.95K

2,947.91254883
2,947.91254883 2,947.91254883

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Meta Platforms je $ 1.82M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.06K. Počet coinov v obehu METAON je 2.95K, pričom celková zásoba je 2947.91254883. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.82M.

História cien Meta Platforms v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 602.78
$ 602.78$ 602.78
24 hod Low
$ 625.76
$ 625.76$ 625.76
24 hod High

$ 602.78
$ 602.78$ 602.78

$ 625.76
$ 625.76$ 625.76

$ 783.5142352704004
$ 783.5142352704004$ 783.5142352704004

$ 617.4726067256038
$ 617.4726067256038$ 617.4726067256038

+0.59%

+2.10%

-4.94%

-4.94%

Meta Platforms (METAON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Meta Platforms za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +12.6969+2.10%
30 dní$ -100.49-14.01%
60 dní$ -137.28-18.20%
90 dní$ -62.79-9.24%
Meta Platforms dnešná zmena ceny

Dnes METAON zaznamenal zmenu o $ +12.6969 (+2.10%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Meta Platforms zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -100.49 (-14.01%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Meta Platforms zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal METAON zmenu o $ -137.28 (-18.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Meta Platforms zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -62.79 (-9.24%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Meta Platforms (METAON)?

Pozrite si Meta Platformsstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Meta Platforms

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Meta Platforms, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Meta Platforms?

Meta Platforms (META) stock prices are influenced by several key factors:

1. User engagement metrics across Facebook, Instagram, WhatsApp, and other platforms
2. Advertising revenue performance and market share
3. Metaverse/VR investments and Reality Labs performance
4. Regulatory concerns and privacy legislation
5. Competition from TikTok, YouTube, and other social platforms
6. Overall tech sector sentiment and market conditions
7. Management guidance and earnings results

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Meta Platforms?

People want to know Meta Platforms stock price today for several reasons: investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and trading opportunities. Investors monitor daily price movements to assess performance, plan buy/sell strategies, and evaluate market sentiment toward the company's metaverse initiatives.

Cenové predikcie pre Meta Platforms

Cenová predikcia Meta Platforms (METAON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena METAON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Meta Platforms (METAON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Meta Platforms mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Meta Platforms v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku METAON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Meta Platforms Cenové predikcie.

O Meta Platforms

METAON is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contract technology. It is primarily designed to facilitate transactions within the Metaverse, a collective virtual shared space created by the convergence of physical and virtual reality. METAON's general purpose is to provide a decentralized currency for users to purchase virtual goods and services within this digital ecosystem. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The supply and issuance model of METAON is pre-determined and transparent, contributing to its credibility in the crypto community.

Ako nakupovať a investovať Meta Platforms

Ste pripravení začať s Meta Platforms? Nákup METAON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Meta Platforms. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Meta Platforms (METAON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 2.95K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Meta Platforms sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Meta Platforms (METAON)

Čo môžete urobiť s Meta Platforms

Vlastníctvo Meta Platforms vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Meta Platforms (METAON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Meta Platforms (METAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Meta Platforms Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Meta Platforms zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Meta Platforms webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Meta Platforms

Akú hodnotu bude mať 1 Meta Platforms v roku 2030?
Ak by hodnota Meta Platforms rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Meta Platforms podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:49:27 (UTC+8)

Meta Platforms (METAON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Meta Platforms

