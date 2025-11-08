Meta Platforms kurz (METAON)
Aktuálna dnešná cena Meta Platforms (METAON) je $ 617.21, s 2.10% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny METAON na USD konverzný kurz je $ 617.21 za METAON.
Meta Platforms sa v súčasnosti radí na #1820 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.82M, pričom počet coinov v obehu je 2.95K METAON. Počas posledných 24 hodín sa METAONobchodovalo v rozmedzí od $ 602.78 (low) do $ 625.76 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 783.5142352704004, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 617.4726067256038.
V krátkodobom vývoji sa METAON zmenilo o +0.59% za poslednú hodinu a o -4.94% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.06K.
No.1820
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Meta Platforms je $ 1.82M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.06K. Počet coinov v obehu METAON je 2.95K, pričom celková zásoba je 2947.91254883. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.82M.
+0.59%
+2.10%
-4.94%
-4.94%
Sledujte zmeny cien Meta Platforms za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +12.6969
|+2.10%
|30 dní
|$ -100.49
|-14.01%
|60 dní
|$ -137.28
|-18.20%
|90 dní
|$ -62.79
|-9.24%
Dnes METAON zaznamenal zmenu o $ +12.6969 (+2.10%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -100.49 (-14.01%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal METAON zmenu o $ -137.28 (-18.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -62.79 (-9.24%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Meta Platforms (METAON)?
Pozrite si Meta Platformsstránku histórie cien.
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Meta Platforms, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
V roku 2040 by cena Meta Platforms mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
METAON is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contract technology. It is primarily designed to facilitate transactions within the Metaverse, a collective virtual shared space created by the convergence of physical and virtual reality. METAON's general purpose is to provide a decentralized currency for users to purchase virtual goods and services within this digital ecosystem. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The supply and issuance model of METAON is pre-determined and transparent, contributing to its credibility in the crypto community.
Ste pripravení začať s Meta Platforms? Nákup METAON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Meta Platforms. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Meta Platforms (METAON) nákupu.
USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.
Vlastníctvo Meta Platforms vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Nákup Meta Platforms (METAON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.
Pre hlbšie pochopenie Meta Platforms zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Dlhé alebo krátke pozície METAON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s METAON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.
Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Meta Platforms a obchodujte priamo.
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Dnešné top krypto pumpy
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.
Suma
1 METAON = 617.21 USD