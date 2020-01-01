Alaya AI (AGT) tokenomika

Alaya AI (AGT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Alaya AI (AGT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Alaya AI (AGT) informácie

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Oficiálna webová stránka:
https://www.aialaya.io/#/
Biela kniha:
https://alaya-ai.gitbook.io/alaya-ai/technology
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x5dBde81fcE337FF4bcaaEe4Ca3466C00aeCaE274

Alaya AI (AGT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Alaya AI (AGT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 9.08M
$ 9.08M$ 9.08M
Celková ponuka:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.71B
$ 1.71B$ 1.71B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 26.54M
$ 26.54M$ 26.54M
Historické maximum:
$ 0.038701
$ 0.038701$ 0.038701
Historické minimum:
$ 0.004112865886010598
$ 0.004112865886010598$ 0.004112865886010598
Aktuálna cena:
$ 0.005307
$ 0.005307$ 0.005307

Alaya AI (AGT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Alaya AI (AGT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AGT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AGT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AGT tokenomiku, preskúmajte cenu AGT tokenu naživo!

Ako kúpiť AGT

Máte záujem pridať Alaya AI (AGT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu AGT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Alaya AI (AGT) história cien

Analýza histórie cien AGT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

AGT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam AGT asi smeruje? Naša AGT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.