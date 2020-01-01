MBD Financials (MBD) tokenomika

MBD Financials (MBD) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MBD Financials (MBD) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
MBD Financials (MBD) informácie

Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

Oficiálna webová stránka:
https://mbdfinancials.com
Biela kniha:
https://docs.mbdfinancials.com/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xaAf449Bf8A33a32575C31BA8CBb90612Dd95aCFa

MBD Financials (MBD) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MBD Financials (MBD) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 446.44K
Celková ponuka:
$ 40.00B
Počet coinov v obehu:
$ 25.94B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 688.40K
Historické maximum:
$ 0.000688
Historické minimum:
$ 0.000001013727336322
Aktuálna cena:
$ 0.00001721
MBD Financials (MBD) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MBD Financials (MBD) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MBD tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MBD tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MBD tokenomiku, preskúmajte cenu MBD tokenu naživo!

Ako kúpiť MBD

Máte záujem pridať MBD Financials (MBD) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MBD vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

MBD Financials (MBD) história cien

Analýza histórie cien MBD pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MBD cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MBD asi smeruje? Naša MBD stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

