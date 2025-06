MBD

Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

MenoMBD

PozíciaNo.2103

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu25,940,635,420

Max. počet coinov v obehu40,000,000,000

Celková ponuka40,000,000,000

Rýchlosť obehu0.6485%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.014133445527232025,2022-05-19

Najnižšia cena0.000001013727336322,2023-10-13

Verejný blockchainETH

ÚvodMetaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.