LightLink (LL) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o LightLink (LL) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

LightLink (LL) informácie

LightLink is an Ethereum Layer 2 blockchain that abstracts it all—from transactions and private keys to any interaction with the blockchain.

Oficiálna webová stránka:
https://lightlink.io
Biela kniha:
https://docs.lightlink.io
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x0921799CB1d702148131024d18fCdE022129Dc73

LightLink (LL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre LightLink (LL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 776.68K
$ 776.68K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 81.67M
$ 81.67M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 9.51M
$ 9.51M
Historické maximum:
$ 0.07
$ 0.07
Historické minimum:
$ 0.009470254679560215
$ 0.009470254679560215
Aktuálna cena:
$ 0.00951
$ 0.00951

LightLink (LL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky LightLink (LL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LL tokenomiku, preskúmajte cenu LL tokenu naživo!

Ako kúpiť LL

Máte záujem pridať LightLink (LL) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LL vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

LightLink (LL) história cien

Analýza histórie cien LL pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LL cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LL asi smeruje? Naša LL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.