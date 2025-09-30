iMe Lab (LIME) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o iMe Lab (LIME) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:15:33 (UTC+8)
USD

iMe Lab (LIME) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre iMe Lab (LIME) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 7.69M
Celková ponuka:
$ 996.08M
Počet coinov v obehu:
$ 754.34M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 10.16M
Historické maximum:
$ 0.139
Historické minimum:
$ 0.003896189795708121
Aktuálna cena:
$ 0.0102
iMe Lab (LIME) informácie

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

Oficiálna webová stránka:
https://imem.app/
Biela kniha:
https://imem.gitbook.io/faq-eng
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/LimeYH1PCoDMoUqfY1bUnp8ZdZrPN5nFTW3iofkdzCU

iMe Lab (LIME) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky iMe Lab (LIME) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LIME tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LIME tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LIME tokenomiku, preskúmajte cenu LIME tokenu naživo!

iMe Lab (LIME) história cien

Analýza histórie cien LIME pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LIME cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LIME asi smeruje? Naša LIME stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

