KuCoin Token (KCS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o KuCoin Token (KCS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:14:05 (UTC+8)
USD

KuCoin Token (KCS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre KuCoin Token (KCS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.96B
Celková ponuka:
$ 142.28M
Počet coinov v obehu:
$ 127.28M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.07B
Historické maximum:
$ 32.89
Historické minimum:
$ 0.336503927826
Aktuálna cena:
$ 15.3664
KuCoin Token (KCS) informácie

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

Oficiálna webová stránka:
https://www.kucoin.com/
Biela kniha:
https://www.kcs.foundation/kcs-whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://explorer.kcc.io

KuCoin Token (KCS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky KuCoin Token (KCS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet KCS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu KCS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili KCS tokenomiku, preskúmajte cenu KCS tokenu naživo!

Ako kúpiť KCS

Máte záujem pridať KuCoin Token (KCS) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu KCS vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

KuCoin Token (KCS) história cien

Analýza histórie cien KCS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

KCS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam KCS asi smeruje? Naša KCS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

