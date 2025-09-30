HTX DAO (HTX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o HTX DAO (HTX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:04:34 (UTC+8)
USD

HTX DAO (HTX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre HTX DAO (HTX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 999.99T
$ 999.99T$ 999.99T
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.20B
$ 2.20B$ 2.20B
Historické maximum:
$ 0.000003931
$ 0.000003931$ 0.000003931
Historické minimum:
$ 0.000000802556452034
$ 0.000000802556452034$ 0.000000802556452034
Aktuálna cena:
$ 0.000002205
$ 0.000002205$ 0.000002205

HTX DAO (HTX) informácie

HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants.

Oficiálna webová stránka:
https://www.htxdao.com
Biela kniha:
https://htxdao.gitbook.io/whitepaper/
Prieskumník blokov:
https://tronscan.org/#/token20/TUPM7K8REVzD2UdV4R5fe5M8XbnR2DdoJ6

HTX DAO (HTX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky HTX DAO (HTX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet HTX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu HTX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili HTX tokenomiku, preskúmajte cenu HTX tokenu naživo!

