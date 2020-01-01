Holdstation (HOLDSTATION) tokenomika

Holdstation (HOLDSTATION) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Holdstation (HOLDSTATION) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Holdstation (HOLDSTATION) informácie

Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.

Oficiálna webová stránka:
https://holdstation.com/
Biela kniha:
https://static.holdstation.com/doc/Holdstation-Whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://explorer.zksync.io/address/0xed4040fD47629e7c8FBB7DA76bb50B3e7695F0f2

Holdstation (HOLDSTATION) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Holdstation (HOLDSTATION) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 14.35M
$ 14.35M
Celková ponuka:
$ 7.90M
$ 7.90M
Počet coinov v obehu:
$ 7.90M
$ 7.90M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 54.46M
$ 54.46M
Historické maximum:
$ 5.261
$ 5.261
Historické minimum:
$ 0.5987876567755669
$ 0.5987876567755669
Aktuálna cena:
$ 1.8153
$ 1.8153

Holdstation (HOLDSTATION) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Holdstation (HOLDSTATION) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet HOLDSTATION tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu HOLDSTATION tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili HOLDSTATION tokenomiku, preskúmajte cenu HOLDSTATION tokenu naživo!

Ako kúpiť HOLDSTATION

Máte záujem pridať Holdstation (HOLDSTATION) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu HOLDSTATION vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Holdstation (HOLDSTATION) história cien

Analýza histórie cien HOLDSTATION pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

HOLDSTATION cenová predikcia

Chcete vedieť, kam HOLDSTATION asi smeruje? Naša HOLDSTATION stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.