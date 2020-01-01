Humanity (H) tokenomika

Humanity (H) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Humanity (H) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Humanity (H) informácie

Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

Oficiálna webová stránka:
https://www.humanity.org/
Biela kniha:
https://humanity-protocol.gitbook.io/humanity-protocol
Prieskumník blokov:
https://explorer.humanity.org/mainnet/overview

Humanity (H) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Humanity (H) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 148.69M
$ 148.69M
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 2.12B
$ 2.12B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 701.60M
$ 701.60M
Historické maximum:
$ 0.5
$ 0.5
Historické minimum:
$ 0.01799202366031281
$ 0.01799202366031281
Aktuálna cena:
$ 0.07016
$ 0.07016

Humanity (H) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Humanity (H) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet H tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu H tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili H tokenomiku, preskúmajte cenu H tokenu naživo!

Ako kúpiť H

Máte záujem pridať Humanity (H) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu H vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Humanity (H) história cien

Analýza histórie cien H pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

H cenová predikcia

Chcete vedieť, kam H asi smeruje? Naša H stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.