Gui Inu (GUI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Gui Inu (GUI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:03:05 (UTC+8)
USD

Gui Inu (GUI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Gui Inu (GUI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.54M
Celková ponuka:
$ 777.78B
Počet coinov v obehu:
$ 555.90B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.15M
Historické maximum:
$ 0.0001084
Historické minimum:
$ 0.000002520634568915
Aktuálna cena:
$ 0.00000277
Gui Inu (GUI) informácie

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
http://guiinu.com/
Biela kniha:
https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d
Prieskumník blokov:
https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI

Gui Inu (GUI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Gui Inu (GUI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GUI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GUI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GUI tokenomiku, preskúmajte cenu GUI tokenu naživo!

Ako kúpiť GUI

Máte záujem pridať Gui Inu (GUI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu GUI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Gui Inu (GUI) história cien

Analýza histórie cien GUI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

GUI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam GUI asi smeruje? Naša GUI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

