NodeAI (GPU) tokenomika

NodeAI (GPU) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o NodeAI (GPU) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:08:37 (UTC+8)
USD

NodeAI (GPU) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre NodeAI (GPU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 17.23M
$ 17.23M$ 17.23M
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 98.07M
$ 98.07M$ 98.07M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 17.57M
$ 17.57M$ 17.57M
Historické maximum:
$ 2.4594
$ 2.4594$ 2.4594
Historické minimum:
$ 0.022616526503786424
$ 0.022616526503786424$ 0.022616526503786424
Aktuálna cena:
$ 0.1757
$ 0.1757$ 0.1757

NodeAI (GPU) informácie

Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

Oficiálna webová stránka:
https://nodes.ai
Biela kniha:
https://docs.nodes.ai/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x1258d60b224c0c5cd888d37bbf31aa5fcfb7e870

NodeAI (GPU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky NodeAI (GPU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GPU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GPU tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GPU tokenomiku, preskúmajte cenu GPU tokenu naživo!

Ako kúpiť GPU

Máte záujem pridať NodeAI (GPU) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu GPU vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

NodeAI (GPU) história cien

Analýza histórie cien GPU pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

GPU cenová predikcia

Chcete vedieť, kam GPU asi smeruje? Naša GPU stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov