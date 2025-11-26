FreeStyle Classic (FST) tokenomika

FreeStyle Classic (FST) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o FreeStyle Classic (FST) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:37:53 (UTC+8)
USD

FreeStyle Classic (FST) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre FreeStyle Classic (FST) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 4.20M
$ 4.20M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 84.15M
$ 84.15M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 49.91M
$ 49.91M
Historické maximum:
$ 0.16561
$ 0.16561
Historické minimum:
$ 0.025653004858575232
$ 0.025653004858575232
Aktuálna cena:
$ 0.04991
$ 0.04991

FreeStyle Classic (FST) informácie

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

Oficiálna webová stránka:
https://www.freestyle-classic.com/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xfa35E2250E376c23955247383DC32C79082e7fcC

FreeStyle Classic (FST) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky FreeStyle Classic (FST) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FST tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FST tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FST tokenomiku, preskúmajte cenu FST tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov