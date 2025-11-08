BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena FreeStyle Classic je 0.05565USD. Trhová kapitalizácia FST je 4,563,467.5065USD. Sledujte aktualizácie cien FST v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena FreeStyle Classic je 0.05565USD. Trhová kapitalizácia FST je 4,563,467.5065USD. Sledujte aktualizácie cien FST v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o FST

FST informácie o cene

Čo je FST

FST oficiálna webová stránka

FST tokenomika

FST predpoveď cien

FST história

FST Sprievodca nákupom

FST-na-fiat prevodník mien

FST spot

FST USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

FreeStyle Classic Logo

FreeStyle Classic kurz (FST)

1 FST na USD aktuálnu cenu:

$0.05565
$0.05565$0.05565
+0.05%1D
USD
FreeStyle Classic (FST) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:39:19 (UTC+8)

Dnešná cena FreeStyle Classic

Aktuálna dnešná cena FreeStyle Classic (FST) je $ 0.05565, s 0.05% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FST na USD konverzný kurz je $ 0.05565 za FST.

FreeStyle Classic sa v súčasnosti radí na #1405 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4.56M, pričom počet coinov v obehu je 82.00M FST. Počas posledných 24 hodín sa FSTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.05544 (low) do $ 0.05643 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.16619478956911515, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.025653004858575232.

V krátkodobom vývoji sa FST zmenilo o +0.08% za poslednú hodinu a o -5.76% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 56.29K.

FreeStyle Classic (FST) informácie o trhu

No.1405

$ 4.56M
$ 4.56M$ 4.56M

$ 56.29K
$ 56.29K$ 56.29K

$ 55.65M
$ 55.65M$ 55.65M

82.00M
82.00M 82.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.20%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia FreeStyle Classic je $ 4.56M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 56.29K. Počet coinov v obehu FST je 82.00M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 55.65M.

História cien FreeStyle Classic v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.05544
$ 0.05544$ 0.05544
24 hod Low
$ 0.05643
$ 0.05643$ 0.05643
24 hod High

$ 0.05544
$ 0.05544$ 0.05544

$ 0.05643
$ 0.05643$ 0.05643

$ 0.16619478956911515
$ 0.16619478956911515$ 0.16619478956911515

$ 0.025653004858575232
$ 0.025653004858575232$ 0.025653004858575232

+0.08%

+0.05%

-5.76%

-5.76%

FreeStyle Classic (FST) história cien USD

Sledujte zmeny cien FreeStyle Classic za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0000278+0.05%
30 dní$ -0.08798-61.26%
60 dní$ -0.02012-26.56%
90 dní$ +0.04565+456.50%
FreeStyle Classic dnešná zmena ceny

Dnes FST zaznamenal zmenu o $ +0.0000278 (+0.05%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

FreeStyle Classic zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.08798 (-61.26%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

FreeStyle Classic zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FST zmenu o $ -0.02012 (-26.56%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

FreeStyle Classic zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.04565 (+456.50%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby FreeStyle Classic (FST)?

Pozrite si FreeStyle Classicstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre FreeStyle Classic

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby FreeStyle Classic, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny FreeStyle Classic?

Several factors influence FreeStyle Classic (FST) prices:

Market Demand & Supply: Trading volume and token availability directly impact price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases and platform integration drive value.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect FST pricing.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burning schedules influence scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and ecosystem developments can boost prices.

Regulatory News: Government policies and compliance updates impact investor behavior.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide price predictions.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu FreeStyle Classic?

People want to know FreeStyle Classic (FST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Investors need current prices to determine when to buy, sell, or hold their FST tokens. Price tracking helps assess investment performance and calculate profits or losses. Traders use real-time pricing for technical analysis and identifying market trends. Additionally, staying updated on FST price movements allows investors to respond quickly to market volatility and make strategic decisions based on current market conditions.

Cenové predikcie pre FreeStyle Classic

Cenová predikcia FreeStyle Classic (FST) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FST v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia FreeStyle Classic (FST) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena FreeStyle Classic mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne FreeStyle Classic v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FST cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na FreeStyle Classic Cenové predikcie.

O FreeStyle Classic

Fastcoin (FST) is a decentralized cryptocurrency that was designed with the primary goal of providing fast transaction speeds. It is a derivative of Litecoin, utilizing the Scrypt hashing algorithm for its Proof-of-Work consensus mechanism. FST is typically used for peer-to-peer transactions, with a block time of just 12 seconds, which is significantly faster than Bitcoin and many other cryptocurrencies. The coin's supply is capped at 165,888,000 FST, with the aim of making it a deflationary asset over time. Fastcoin's main use case is to facilitate quick and efficient transactions in the digital economy.

Ako nakupovať a investovať FreeStyle Classic

Ste pripravení začať s FreeStyle Classic? Nákup FST na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom FreeStyle Classic. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu FreeStyle Classic (FST) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 82.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a FreeStyle Classic sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť FreeStyle Classic (FST)

Čo môžete urobiť s FreeStyle Classic

Vlastníctvo FreeStyle Classic vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup FreeStyle Classic (FST) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

FreeStyle Classic Zdroj

Pre hlbšie pochopenie FreeStyle Classic zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna FreeStyle Classic webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o FreeStyle Classic

Akú hodnotu bude mať 1 FreeStyle Classic v roku 2030?
Ak by hodnota FreeStyle Classic rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do FreeStyle Classic podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:39:19 (UTC+8)

FreeStyle Classic (FST) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o FreeStyle Classic

FST USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície FST s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s FST USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s FreeStyle Classic (FST) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem FreeStyle Classic a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
FST/USDT
$0.05565
$0.05565$0.05565
0.00%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.24
$22.24$22.24

+122.40%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007008
$0.00007008$0.00007008

+1,301.60%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009501
$0.009501$0.009501

+137.52%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012040
$0.000012040$0.000012040

+100.66%

Flux

Flux

FLUX

$0.19420
$0.19420$0.19420

+77.62%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02477
$0.02477$0.02477

+53.18%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

FST-na-USD kalkulačka

Suma

FST
FST
USD
USD

1 FST = 0.05565 USD