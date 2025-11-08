Aktuálna dnešná cena FreeStyle Classic je 0.05565USD. Trhová kapitalizácia FST je 4,563,467.5065USD. Sledujte aktualizácie cien FST v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena FreeStyle Classic je 0.05565USD. Trhová kapitalizácia FST je 4,563,467.5065USD. Sledujte aktualizácie cien FST v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena FreeStyle Classic (FST) je $ 0.05565, s 0.05% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FST na USD konverzný kurz je $ 0.05565 za FST.
FreeStyle Classic sa v súčasnosti radí na #1405 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4.56M, pričom počet coinov v obehu je 82.00M FST. Počas posledných 24 hodín sa FSTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.05544 (low) do $ 0.05643 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.16619478956911515, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.025653004858575232.
V krátkodobom vývoji sa FST zmenilo o +0.08% za poslednú hodinu a o -5.76% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 56.29K.
FreeStyle Classic (FST) informácie o trhu
No.1405
$ 4.56M
$ 56.29K
$ 55.65M
82.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
8.20%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia FreeStyle Classic je $ 4.56M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 56.29K. Počet coinov v obehu FST je 82.00M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 55.65M.
História cien FreeStyle Classic v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.05544
24 hod Low
$ 0.05643
24 hod High
$ 0.05544
$ 0.05643
$ 0.16619478956911515
$ 0.025653004858575232
+0.08%
+0.05%
-5.76%
-5.76%
FreeStyle Classic (FST) história cien USD
Sledujte zmeny cien FreeStyle Classic za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0000278
+0.05%
30 dní
$ -0.08798
-61.26%
60 dní
$ -0.02012
-26.56%
90 dní
$ +0.04565
+456.50%
FreeStyle Classic dnešná zmena ceny
Dnes FST zaznamenal zmenu o $ +0.0000278 (+0.05%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
FreeStyle Classic zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.08798 (-61.26%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
FreeStyle Classic zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FST zmenu o $ -0.02012 (-26.56%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
FreeStyle Classic zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.04565 (+456.50%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby FreeStyle Classic (FST)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby FreeStyle Classic, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny FreeStyle Classic?
Several factors influence FreeStyle Classic (FST) prices:
Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burning schedules influence scarcity.
Partnerships: Strategic alliances and ecosystem developments can boost prices.
Regulatory News: Government policies and compliance updates impact investor behavior.
Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide price predictions.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu FreeStyle Classic?
People want to know FreeStyle Classic (FST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Investors need current prices to determine when to buy, sell, or hold their FST tokens. Price tracking helps assess investment performance and calculate profits or losses. Traders use real-time pricing for technical analysis and identifying market trends. Additionally, staying updated on FST price movements allows investors to respond quickly to market volatility and make strategic decisions based on current market conditions.
Cenové predikcie pre FreeStyle Classic
Cenová predikcia FreeStyle Classic (FST) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FST v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia FreeStyle Classic (FST) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena FreeStyle Classic mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne FreeStyle Classic v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FST cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na FreeStyle Classic Cenové predikcie.
O FreeStyle Classic
Fastcoin (FST) is a decentralized cryptocurrency that was designed with the primary goal of providing fast transaction speeds. It is a derivative of Litecoin, utilizing the Scrypt hashing algorithm for its Proof-of-Work consensus mechanism. FST is typically used for peer-to-peer transactions, with a block time of just 12 seconds, which is significantly faster than Bitcoin and many other cryptocurrencies. The coin's supply is capped at 165,888,000 FST, with the aim of making it a deflationary asset over time. Fastcoin's main use case is to facilitate quick and efficient transactions in the digital economy.
Ako nakupovať a investovať FreeStyle Classic
Ste pripravení začať s FreeStyle Classic? Nákup FST na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom FreeStyle Classic. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu FreeStyle Classic (FST) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 82.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a FreeStyle Classic sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s FreeStyle Classic
Vlastníctvo FreeStyle Classic vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup FreeStyle Classic (FST) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je FreeStyle Classic (FST)
FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.
FreeStyle Classic Zdroj
Pre hlbšie pochopenie FreeStyle Classic zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o FreeStyle Classic
Akú hodnotu bude mať 1 FreeStyle Classic v roku 2030?
Ak by hodnota FreeStyle Classic rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do FreeStyle Classic podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíFreeStyle Classic?
Dnešná cena FreeStyle Classic je $ 0.05565. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je FreeStyle Classic stále dobrou investíciou?
FreeStyle Classic zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do FST, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s FreeStyle Classic?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo FreeStyle Classic v hodnote $ 56.29K.
Aká je aktuálna cena FreeStyle Classic?
Živá cena FST sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu FreeStyle Classic vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena FST, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu FreeStyle Classic?
Cenu FST ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,155.58
+2.33%
ETH
3,442.5
+4.39%
SOL
163.9
+5.46%
COAI
1.212
+10.91%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre FST na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár FST/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena FreeStyle Classic pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena FreeStyle Classic v tomto roku?
Cena FreeStyle Classic by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu FreeStyle Classic (FST).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:39:19 (UTC+8)
FreeStyle Classic (FST) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.