Aktuálna dnešná cena Raiinmaker (RAIIN) je $ 0.0034, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RAIIN na USD konverzný kurz je $ 0.0034 za RAIIN.
Raiinmaker sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- RAIIN. Počas posledných 24 hodín sa RAIINobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0033 (low) do $ 0.0034 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa RAIIN zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 587.21.
Raiinmaker (RAIIN) informácie o trhu
$ 587.21
$ 587.21$ 587.21
$ 340.00K
$ 340.00K$ 340.00K
100,000,000
100,000,000 100,000,000
SEIEVM
Aktuálna trhová kapitalizácia Raiinmaker je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 587.21. Počet coinov v obehu RAIIN je --, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 340.00K.
História cien Raiinmaker v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0033
$ 0.0033$ 0.0033
24 hod Low
$ 0.0034
$ 0.0034$ 0.0034
24 hod High
$ 0.0033
$ 0.0033$ 0.0033
$ 0.0034
$ 0.0034$ 0.0034
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Raiinmaker (RAIIN) história cien USD
Sledujte zmeny cien Raiinmaker za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
0.00%
30 dní
$ -0.0105
-75.54%
60 dní
$ -0.042
-92.52%
90 dní
$ -0.159
-97.91%
Raiinmaker dnešná zmena ceny
Dnes RAIIN zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Raiinmaker zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0105 (-75.54%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Raiinmaker zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RAIIN zmenu o $ -0.042 (-92.52%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Raiinmaker zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.159 (-97.91%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Raiinmaker (RAIIN)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Raiinmaker, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Raiinmaker?
Several key factors influence Raiinmaker (RAIIN) token prices:
People want to know Raiinmaker (RAIIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment returns, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps investors manage risk and capitalize on opportunities.
Cenové predikcie pre Raiinmaker
Cenová predikcia Raiinmaker (RAIIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RAIIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Raiinmaker (RAIIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Raiinmaker mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Raiinmaker v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RAIIN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Raiinmaker Cenové predikcie.
O Raiinmaker
RAIIN is a cryptocurrency that aims to provide a decentralized platform for the creation and execution of smart contracts. These contracts automatically execute transactions when certain conditions are met, eliminating the need for a third party. RAIIN's primary role is to facilitate these smart contracts, which can be used for a variety of applications, including financial services, supply chain management, and decentralized applications (dApps). The asset operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. RAIIN's issuance model is designed to maintain a stable supply, with new coins being minted as needed to replace those that are lost or burned.
Čo je Raiinmaker (RAIIN)
Raiinmaker is a decentralized AI platform where 450,000+ users in 190 countries validate data and contribute proprietary image/video datasets to train next-gen AI - earning rewards through the $RAIIN ecosystem.
Raiinmaker Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Raiinmaker zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Raiinmaker rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Raiinmaker podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíRaiinmaker?
Dnešná cena Raiinmaker je $ 0.0034. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Raiinmaker stále dobrou investíciou?
Raiinmaker zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do RAIIN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Raiinmaker?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Raiinmaker v hodnote $ 587.21.
Aká je aktuálna cena Raiinmaker?
Živá cena RAIIN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Raiinmaker vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena RAIIN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Raiinmaker?
Cenu RAIIN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,386.75
+2.56%
ETH
3,443.49
+4.42%
SOL
164.16
+5.63%
COAI
1.2029
+10.08%
USDC
1.0004
-0.01%
Zvýši sa cena Raiinmaker v tomto roku?
Cena Raiinmaker by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Raiinmaker (RAIIN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:59:54 (UTC+8)
