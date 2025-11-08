BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Raiinmaker je 0.0034USD. Trhová kapitalizácia RAIIN je --USD. Sledujte aktualizácie cien RAIIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o RAIIN

Raiinmaker Logo

Raiinmaker kurz (RAIIN)

1 RAIIN na USD aktuálnu cenu:

$0.0034
0.00%1D
USD
Raiinmaker (RAIIN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:59:54 (UTC+8)

Dnešná cena Raiinmaker

Aktuálna dnešná cena Raiinmaker (RAIIN) je $ 0.0034, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RAIIN na USD konverzný kurz je $ 0.0034 za RAIIN.

Raiinmaker sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- RAIIN. Počas posledných 24 hodín sa RAIINobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0033 (low) do $ 0.0034 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa RAIIN zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 587.21.

Raiinmaker (RAIIN) informácie o trhu

$ 587.21
$ 340.00K
--
100,000,000
SEIEVM

Aktuálna trhová kapitalizácia Raiinmaker je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 587.21. Počet coinov v obehu RAIIN je --, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 340.00K.

História cien Raiinmaker v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0033
24 hod Low
$ 0.0034
24 hod High

$ 0.0033
$ 0.0034
--
--
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Raiinmaker (RAIIN) história cien USD

Sledujte zmeny cien Raiinmaker za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.0105-75.54%
60 dní$ -0.042-92.52%
90 dní$ -0.159-97.91%
Raiinmaker dnešná zmena ceny

Dnes RAIIN zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Raiinmaker zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0105 (-75.54%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Raiinmaker zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RAIIN zmenu o $ -0.042 (-92.52%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Raiinmaker zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.159 (-97.91%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Raiinmaker (RAIIN)?

Pozrite si Raiinmakerstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Raiinmaker

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Raiinmaker, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Raiinmaker?

Several key factors influence Raiinmaker (RAIIN) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact RAIIN pricing.

Platform Adoption: User growth on the Raiinmaker social media platform drives token demand and utility.

Token Utility: RAIIN's use cases within the ecosystem, including rewards, governance, and premium features.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth potential.

Partnerships: Strategic collaborations with brands, influencers, and other platforms can boost token value.

Regulatory Environment: Crypto regulations and compliance developments affect investor sentiment.

Competition: Performance relative to other social media and creator economy tokens.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and burn events influence scarcity.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Raiinmaker?

People want to know Raiinmaker (RAIIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment returns, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps investors manage risk and capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre Raiinmaker

Cenová predikcia Raiinmaker (RAIIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RAIIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Raiinmaker (RAIIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Raiinmaker mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Raiinmaker v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RAIIN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Raiinmaker Cenové predikcie.

O Raiinmaker

RAIIN is a cryptocurrency that aims to provide a decentralized platform for the creation and execution of smart contracts. These contracts automatically execute transactions when certain conditions are met, eliminating the need for a third party. RAIIN's primary role is to facilitate these smart contracts, which can be used for a variety of applications, including financial services, supply chain management, and decentralized applications (dApps). The asset operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. RAIIN's issuance model is designed to maintain a stable supply, with new coins being minted as needed to replace those that are lost or burned.

Ako nakupovať a investovať Raiinmaker

Ste pripravení začať s Raiinmaker? Nákup RAIIN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Raiinmaker. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Raiinmaker (RAIIN) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Raiinmaker sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Raiinmaker (RAIIN)

Čo môžete urobiť s Raiinmaker

Vlastníctvo Raiinmaker vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Raiinmaker (RAIIN) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Raiinmaker (RAIIN)

Raiinmaker is a decentralized AI platform where 450,000+ users in 190 countries validate data and contribute proprietary image/video datasets to train next-gen AI - earning rewards through the $RAIIN ecosystem.

Raiinmaker Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Raiinmaker zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Raiinmaker webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Raiinmaker

Akú hodnotu bude mať 1 Raiinmaker v roku 2030?
Ak by hodnota Raiinmaker rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Raiinmaker podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Raiinmaker (RAIIN) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Raiinmaker

RAIIN USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície RAIIN s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s RAIIN USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Raiinmaker (RAIIN) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Raiinmaker a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
RAIIN/USDT
$0.0034
$0.0034$0.0034
0.00%
0.00% (USDT)

