Bonfida (FIDA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Bonfida (FIDA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Bonfida (FIDA) informácie

As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service.

Oficiálna webová stránka:
https://bonfida.org
Biela kniha:
https://www.bonfida.org/white-paper.pdf
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/EchesyfXePKdLtoiZSL8pBe8Myagyy8ZRqsACNCFGnvp

Bonfida (FIDA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Bonfida (FIDA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 77.80M
$ 77.80M$ 77.80M
Celková ponuka:
$ 990.91M
$ 990.91M$ 990.91M
Počet coinov v obehu:
$ 990.91M
$ 990.91M$ 990.91M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 77.80M
$ 77.80M$ 77.80M
Historické maximum:
$ 1.8995
$ 1.8995$ 1.8995
Historické minimum:
$ 0.052710001772348636
$ 0.052710001772348636$ 0.052710001772348636
Aktuálna cena:
$ 0.07851
$ 0.07851$ 0.07851

Bonfida (FIDA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Bonfida (FIDA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FIDA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FIDA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FIDA tokenomiku, preskúmajte cenu FIDA tokenu naživo!

Ako kúpiť FIDA

Máte záujem pridať Bonfida (FIDA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu FIDA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Bonfida (FIDA) história cien

Analýza histórie cien FIDA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

FIDA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FIDA asi smeruje? Naša FIDA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.