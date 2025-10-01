Falcon Finance (FF) tokenomika

Falcon Finance (FF) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Falcon Finance (FF) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 06:53:28 (UTC+8)
USD

Falcon Finance (FF) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Falcon Finance (FF) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 426.82M
$ 426.82M$ 426.82M
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 2.34B
$ 2.34B$ 2.34B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.82B
$ 1.82B$ 1.82B
Historické maximum:
$ 0.775
$ 0.775$ 0.775
Historické minimum:
$ 0.22775603745077835
$ 0.22775603745077835$ 0.22775603745077835
Aktuálna cena:
$ 0.1824
$ 0.1824$ 0.1824

Falcon Finance (FF) informácie

Falcon Finance is the first protocol that accepts virtually any liquid asset as collateral to mint onchain liquidity. By allowing users to keep their diverse portfolios intact while earning industry-competitive yields in all market conditions, the protocol is setting a new standard for how liquidity, yield, and asset ownership intersect across financial domains.

Oficiálna webová stránka:
https://falcon.finance/
Biela kniha:
https://falcon.finance/whitepaper-v2.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xfa1c09fc8b491b6a4d3ff53a10cad29381b3f949

Falcon Finance (FF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Falcon Finance (FF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FF tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FF tokenomiku, preskúmajte cenu FF tokenu naživo!

Ako kúpiť FF

Máte záujem pridať Falcon Finance (FF) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu FF vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Falcon Finance (FF) história cien

Analýza histórie cien FF pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

FF cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FF asi smeruje? Naša FF stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov