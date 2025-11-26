FARTLESS COIN (FARTLESS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o FARTLESS COIN (FARTLESS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:01:25 (UTC+8)
USD

FARTLESS COIN (FARTLESS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre FARTLESS COIN (FARTLESS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
Celková ponuka:
Počet coinov v obehu:
FDV (plne zriedené ocenenie):
Historické maximum:
$ 0.013999
Historické minimum:
Aktuálna cena:
$ 0.0001802
FARTLESS COIN (FARTLESS) informácie

FARTLESS is a meme coin in the Solana ecosystem, widely believed to be launched by the developer of Fartcoin.

FARTLESS COIN (FARTLESS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky FARTLESS COIN (FARTLESS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FARTLESS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FARTLESS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FARTLESS tokenomiku, preskúmajte cenu FARTLESS tokenu naživo!

