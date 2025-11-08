BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena FARTLESS COIN je 0.0003563USD. Trhová kapitalizácia FARTLESS je --USD. Sledujte aktualizácie cien FARTLESS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

FARTLESS COIN kurz (FARTLESS)

1 FARTLESS na USD aktuálnu cenu:

$0.0003553
+6.76%1D
FARTLESS COIN (FARTLESS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:37:45 (UTC+8)

Dnešná cena FARTLESS COIN

Aktuálna dnešná cena FARTLESS COIN (FARTLESS) je $ 0.0003563, s 6.76% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FARTLESS na USD konverzný kurz je $ 0.0003563 za FARTLESS.

FARTLESS COIN sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- FARTLESS. Počas posledných 24 hodín sa FARTLESSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000312 (low) do $ 0.0003798 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa FARTLESS zmenilo o +1.85% za poslednú hodinu a o -22.80% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.58K.

FARTLESS COIN (FARTLESS) informácie o trhu

$ 57.58K
$ 0.00
Aktuálna trhová kapitalizácia FARTLESS COIN je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.58K. Počet coinov v obehu FARTLESS je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien FARTLESS COIN v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000312
24 hod Low
$ 0.0003798
24 hod High

+1.85%

+6.76%

-22.80%

-22.80%

FARTLESS COIN (FARTLESS) história cien USD

Sledujte zmeny cien FARTLESS COIN za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000022497+6.76%
30 dní$ -0.0006543-64.75%
60 dní$ -0.0017667-83.22%
90 dní$ -0.0021797-85.96%
FARTLESS COIN dnešná zmena ceny

Dnes FARTLESS zaznamenal zmenu o $ +0.000022497 (+6.76%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

FARTLESS COIN zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0006543 (-64.75%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

FARTLESS COIN zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FARTLESS zmenu o $ -0.0017667 (-83.22%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

FARTLESS COIN zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0021797 (-85.96%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby FARTLESS COIN (FARTLESS)?

Pozrite si FARTLESS COINstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre FARTLESS COIN

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby FARTLESS COIN, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny FARTLESS COIN?

FARTLESS COIN price is influenced by several key factors:

Market sentiment and investor speculation drive short-term volatility. Trading volume and liquidity affect price stability. Social media buzz and community engagement impact demand. Exchange listings increase accessibility and trading opportunities. Overall cryptocurrency market trends influence all altcoins including FARTLESS.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu FARTLESS COIN?

People want to know FARTLESS COIN price today for several reasons: making investment decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and determining profit/loss. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and make informed choices about entering or exiting positions.

Cenové predikcie pre FARTLESS COIN

Cenová predikcia FARTLESS COIN (FARTLESS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FARTLESS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia FARTLESS COIN (FARTLESS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena FARTLESS COIN mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne FARTLESS COIN v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FARTLESS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na FARTLESS COIN Cenové predikcie.

O FARTLESS COIN

FARTLESS is a digital asset designed to provide a unique approach to the world of cryptocurrencies. It operates on a decentralized platform, leveraging blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions. The general purpose of FARTLESS is to offer a secure, efficient, and transparent method of transferring digital assets. Its consensus mechanism and supply issuance model are not widely known, keeping the focus on its primary role in the crypto ecosystem. FARTLESS is typically used for digital transactions, with its blockchain design offering potential for various applications in the broader digital economy. This cryptocurrency aims to bring a fresh perspective to the digital asset landscape, focusing on the core principles of security, transparency, and efficiency.

Ako nakupovať a investovať FARTLESS COIN

Čo je FARTLESS COIN (FARTLESS)

FARTLESS is a meme coin in the Solana ecosystem, widely believed to be launched by the developer of Fartcoin.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o FARTLESS COIN

Akú hodnotu bude mať 1 FARTLESS COIN v roku 2030?
Ak by hodnota FARTLESS COIN rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do FARTLESS COIN podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
FARTLESS COIN (FARTLESS) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
