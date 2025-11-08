Aktuálna dnešná cena FARTLESS COIN je 0.0003563USD. Trhová kapitalizácia FARTLESS je --USD. Sledujte aktualizácie cien FARTLESS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena FARTLESS COIN je 0.0003563USD. Trhová kapitalizácia FARTLESS je --USD. Sledujte aktualizácie cien FARTLESS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena FARTLESS COIN (FARTLESS) je $ 0.0003563, s 6.76% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FARTLESS na USD konverzný kurz je $ 0.0003563 za FARTLESS.
FARTLESS COIN sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- FARTLESS. Počas posledných 24 hodín sa FARTLESSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000312 (low) do $ 0.0003798 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa FARTLESS zmenilo o +1.85% za poslednú hodinu a o -22.80% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.58K.
FARTLESS COIN (FARTLESS) informácie o trhu
$ 57.58K
$ 0.00
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia FARTLESS COIN je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.58K. Počet coinov v obehu FARTLESS je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien FARTLESS COIN v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000312
24 hod Low
$ 0.0003798
24 hod High
$ 0.000312
$ 0.0003798
--
--
+1.85%
+6.76%
-22.80%
-22.80%
FARTLESS COIN (FARTLESS) história cien USD
Sledujte zmeny cien FARTLESS COIN za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000022497
+6.76%
30 dní
$ -0.0006543
-64.75%
60 dní
$ -0.0017667
-83.22%
90 dní
$ -0.0021797
-85.96%
FARTLESS COIN dnešná zmena ceny
Dnes FARTLESS zaznamenal zmenu o $ +0.000022497 (+6.76%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
FARTLESS COIN zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0006543 (-64.75%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
FARTLESS COIN zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FARTLESS zmenu o $ -0.0017667 (-83.22%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
FARTLESS COIN zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0021797 (-85.96%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby FARTLESS COIN (FARTLESS)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby FARTLESS COIN, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny FARTLESS COIN?
FARTLESS COIN price is influenced by several key factors:
Market sentiment and investor speculation drive short-term volatility. Trading volume and liquidity affect price stability. Social media buzz and community engagement impact demand. Exchange listings increase accessibility and trading opportunities. Overall cryptocurrency market trends influence all altcoins including FARTLESS.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu FARTLESS COIN?
People want to know FARTLESS COIN price today for several reasons: making investment decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and determining profit/loss. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and make informed choices about entering or exiting positions.
Cenové predikcie pre FARTLESS COIN
Cenová predikcia FARTLESS COIN (FARTLESS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FARTLESS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia FARTLESS COIN (FARTLESS) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena FARTLESS COIN mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne FARTLESS COIN v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FARTLESS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na FARTLESS COIN Cenové predikcie.
O FARTLESS COIN
FARTLESS is a digital asset designed to provide a unique approach to the world of cryptocurrencies. It operates on a decentralized platform, leveraging blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions. The general purpose of FARTLESS is to offer a secure, efficient, and transparent method of transferring digital assets. Its consensus mechanism and supply issuance model are not widely known, keeping the focus on its primary role in the crypto ecosystem. FARTLESS is typically used for digital transactions, with its blockchain design offering potential for various applications in the broader digital economy. This cryptocurrency aims to bring a fresh perspective to the digital asset landscape, focusing on the core principles of security, transparency, and efficiency.
Čo je FARTLESS COIN (FARTLESS)
FARTLESS is a meme coin in the Solana ecosystem, widely believed to be launched by the developer of Fartcoin.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o FARTLESS COIN
Akú hodnotu bude mať 1 FARTLESS COIN v roku 2030?
Ak by hodnota FARTLESS COIN rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do FARTLESS COIN podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíFARTLESS COIN?
Dnešná cena FARTLESS COIN je $ 0.0003563. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je FARTLESS COIN stále dobrou investíciou?
FARTLESS COIN zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do FARTLESS, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s FARTLESS COIN?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo FARTLESS COIN v hodnote $ 57.58K.
Aká je aktuálna cena FARTLESS COIN?
Živá cena FARTLESS sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu FARTLESS COIN vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena FARTLESS, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu FARTLESS COIN?
Cenu FARTLESS ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,990.34
+2.17%
ETH
3,439.32
+4.30%
SOL
163.71
+5.34%
COAI
1.2251
+12.11%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre FARTLESS na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár FARTLESS/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena FARTLESS COIN pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena FARTLESS COIN v tomto roku?
Cena FARTLESS COIN by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu FARTLESS COIN (FARTLESS).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:37:45 (UTC+8)
FARTLESS COIN (FARTLESS) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
