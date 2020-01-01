Tether Gold (XAUT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Tether Gold (XAUT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Tether Gold (XAUT) informácie

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Oficiálna webová stránka:
https://gold.tether.to/
Biela kniha:
https://gold.tether.to/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38

Tether Gold (XAUT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Tether Gold (XAUT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 953.37M
$ 953.37M$ 953.37M
Celková ponuka:
$ 246.52K
$ 246.52K$ 246.52K
Počet coinov v obehu:
$ 246.52K
$ 246.52K$ 246.52K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 953.37M
$ 953.37M$ 953.37M
Historické maximum:
$ 3,959.06
$ 3,959.06$ 3,959.06
Historické minimum:
$ 1,408.88233399
$ 1,408.88233399$ 1,408.88233399
Aktuálna cena:
$ 3,867.26
$ 3,867.26$ 3,867.26

Tether Gold (XAUT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Tether Gold (XAUT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet XAUT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu XAUT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili XAUT tokenomiku, preskúmajte cenu XAUT tokenu naživo!

Ako kúpiť XAUT

Máte záujem pridať Tether Gold (XAUT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu XAUT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Tether Gold (XAUT) história cien

Analýza histórie cien XAUT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

XAUT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam XAUT asi smeruje? Naša XAUT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.