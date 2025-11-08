Aktuálna dnešná cena EchoVerse je 0.0000003USD. Trhová kapitalizácia EVSE je --USD. Sledujte aktualizácie cien EVSE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena EchoVerse je 0.0000003USD. Trhová kapitalizácia EVSE je --USD. Sledujte aktualizácie cien EVSE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena EchoVerse (EVSE) je $ 0.0000003, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny EVSE na USD konverzný kurz je $ 0.0000003 za EVSE.
EchoVerse sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- EVSE. Počas posledných 24 hodín sa EVSEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000003 (low) do $ 0.0000003 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa EVSE zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -70.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 40.99.
EchoVerse (EVSE) informácie o trhu
--
----
$ 40.99
$ 40.99$ 40.99
$ 3.00K
$ 3.00K$ 3.00K
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia EchoVerse je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 40.99. Počet coinov v obehu EVSE je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.00K.
História cien EchoVerse v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000003
$ 0.0000003$ 0.0000003
24 hod Low
$ 0.0000003
$ 0.0000003$ 0.0000003
24 hod High
$ 0.0000003
$ 0.0000003$ 0.0000003
$ 0.0000003
$ 0.0000003$ 0.0000003
--
----
--
----
0.00%
0.00%
-70.00%
-70.00%
EchoVerse (EVSE) história cien USD
Sledujte zmeny cien EchoVerse za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
0.00%
30 dní
$ -0.0004896
-99.94%
60 dní
$ -0.0249997
-100.00%
90 dní
$ -0.0249997
-100.00%
EchoVerse dnešná zmena ceny
Dnes EVSE zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
EchoVerse zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0004896 (-99.94%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
EchoVerse zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal EVSE zmenu o $ -0.0249997 (-100.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
EchoVerse zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0249997 (-100.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby EchoVerse (EVSE)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby EchoVerse, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny EchoVerse?
EchoVerse (EVSE) price is influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and market demand directly impact price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases, platform growth, and user engagement drive value.
Development Progress: Technology updates, partnerships, and roadmap milestones influence investor perception.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings impact price stability and volatility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu EchoVerse?
People want to know EchoVerse (EVSE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.
Cenové predikcie pre EchoVerse
Cenová predikcia EchoVerse (EVSE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena EVSE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia EchoVerse (EVSE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena EchoVerse mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne EchoVerse v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku EVSE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na EchoVerse Cenové predikcie.
O EchoVerse
EVSE is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to execute smart contracts and build decentralized applications (dApps). The primary purpose of EVSE is to facilitate and enhance the efficiency of transactions within its network, thereby fostering a more secure and transparent financial ecosystem. It employs a Proof-of-Stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's supply model is designed to be deflationary, with a capped total supply to maintain its value. Typical uses of EVSE include facilitating transactions within its network, executing smart contracts, and powering dApps built on its platform.
EVSE is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to execute smart contracts and build decentralized applications (dApps). The primary purpose of EVSE is to facilitate and enhance the efficiency of transactions within its network, thereby fostering a more secure and transparent financial ecosystem. It employs a Proof-of-Stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's supply model is designed to be deflationary, with a capped total supply to maintain its value. Typical uses of EVSE include facilitating transactions within its network, executing smart contracts, and powering dApps built on its platform.
Ako nakupovať a investovať EchoVerse
Ste pripravení začať s EchoVerse? Nákup EVSE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom EchoVerse. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu EchoVerse (EVSE) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a EchoVerse sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s EchoVerse
Vlastníctvo EchoVerse vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota EchoVerse rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do EchoVerse podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíEchoVerse?
Dnešná cena EchoVerse je $ 0.0000003. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je EchoVerse stále dobrou investíciou?
EchoVerse zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do EVSE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s EchoVerse?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo EchoVerse v hodnote $ 40.99.
Aká je aktuálna cena EchoVerse?
Živá cena EVSE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu EchoVerse vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena EVSE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu EchoVerse?
Cenu EVSE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,980.57
+2.16%
ETH
3,438.99
+4.29%
SOL
163.69
+5.32%
COAI
1.224
+12.01%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre EVSE na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár EVSE/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena EchoVerse pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena EchoVerse v tomto roku?
Cena EchoVerse by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu EchoVerse (EVSE).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:37:16 (UTC+8)
EchoVerse (EVSE) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.