Fartboy (FARTBOY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Fartboy (FARTBOY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Fartboy (FARTBOY) informácie

Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold.

Oficiálna webová stránka:
https://www.fartboysol.com
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/y1AZt42vceCmStjW4zetK3VoNarC1VxJ5iDjpiupump

Fartboy (FARTBOY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Fartboy (FARTBOY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 38.14M
Celková ponuka:
$ 999.44M
Počet coinov v obehu:
$ 999.44M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 38.14M
Historické maximum:
$ 0.16
Historické minimum:
$ 0.000007757130385205
Aktuálna cena:
$ 0.03816
Fartboy (FARTBOY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Fartboy (FARTBOY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FARTBOY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FARTBOY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FARTBOY tokenomiku, preskúmajte cenu FARTBOY tokenu naživo!

Ako kúpiť FARTBOY

Máte záujem pridať Fartboy (FARTBOY) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu FARTBOY vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Fartboy (FARTBOY) história cien

Analýza histórie cien FARTBOY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

FARTBOY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FARTBOY asi smeruje? Naša FARTBOY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.