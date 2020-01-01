Harvest Finance (FARM) tokenomika

Harvest Finance (FARM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Harvest Finance (FARM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Harvest Finance (FARM) informácie

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

Oficiálna webová stránka:
https://harvest.finance/
Biela kniha:
https://medium.com/harvest-finance/the-harvest-finance-project-338c3e5806fc
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xa0246c9032bC3A600820415aE600c6388619A14D

Harvest Finance (FARM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Harvest Finance (FARM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 17.93M
Celková ponuka:
$ 690.42K
Počet coinov v obehu:
$ 672.18K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 18.41M
Historické maximum:
$ 490.86
Historické minimum:
$ 20.47768873365183
Aktuálna cena:
$ 26.67
Harvest Finance (FARM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Harvest Finance (FARM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FARM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FARM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FARM tokenomiku, preskúmajte cenu FARM tokenu naživo!

Ako kúpiť FARM

Máte záujem pridať Harvest Finance (FARM) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu FARM vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.