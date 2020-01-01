Factor (FACT) tokenomika
Factor (FACT) informácie
Factor is a decentralized cryptographic compute network that turns compute power into real-world value by solving meaningful mathematical problems. Designed around the principle of Useful Proof-of-Work, Factor enables the factoring of large integers, a process at the core of modern encryption and digital security, to be distributed, verified, and rewarded transparently on-chain. Built for researchers, miners, developers, and institutions, Factor offers a fully open platform for Factoring-as-a-Service (FaaS). Anyone can post factoring challenges (bounties), participate in solving them, and access a verified, auditable record of activity through the network. Initial development funded by Coinbase.
Factor (FACT) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Factor (FACT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Factor (FACT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Factor (FACT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet FACT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu FACT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili FACT tokenomiku, preskúmajte cenu FACT tokenu naživo!
