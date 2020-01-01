SynFutures (F) tokenomika

SynFutures (F) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SynFutures (F) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

SynFutures (F) informácie

SynFutures (F) is a leading decentralized exchange and full-stack financial infrastructure provider. Utilizing its innovative Oyster AMM model and a fully onchain order-matching engine, SynFutures enables anyone to list and trade any asset with leverage. As the top perpetual futures DEX on multiple networks like Base, it introduced the industry’s first Perp Launchpad, attracting blue-chip, memecoins, and more.

Oficiálna webová stránka:
https://www.synfutures.com/
Biela kniha:
https://www.synfutures.com/v3-whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x6e15A54B5EcAc17e58daDedDbe8506a7560252F9

SynFutures (F) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SynFutures (F) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 32.29M
$ 32.29M$ 32.29M
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 2.51B
$ 2.51B$ 2.51B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 128.40M
$ 128.40M$ 128.40M
Historické maximum:
$ 0.5
$ 0.5$ 0.5
Historické minimum:
$ 0.006186995496240819
$ 0.006186995496240819$ 0.006186995496240819
Aktuálna cena:
$ 0.01284
$ 0.01284$ 0.01284

SynFutures (F) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SynFutures (F) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet F tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu F tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili F tokenomiku, preskúmajte cenu F tokenu naživo!

Ako kúpiť F

Máte záujem pridať SynFutures (F) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu F vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

SynFutures (F) história cien

Analýza histórie cien F pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

F cenová predikcia

Chcete vedieť, kam F asi smeruje? Naša F stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.