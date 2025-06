F

SynFutures (F) is a leading decentralized exchange and full-stack financial infrastructure provider. Utilizing its innovative Oyster AMM model and a fully onchain order-matching engine, SynFutures enables anyone to list and trade any asset with leverage. As the top perpetual futures DEX on multiple networks like Base, it introduced the industry’s first Perp Launchpad, attracting blue-chip, memecoins, and more.

MenoF

PozíciaNo.857

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.45%

Počet coinov v obehu1,726,595,745

Max. počet coinov v obehu10,000,000,000

Celková ponuka10,000,000,000

Rýchlosť obehu0.1726%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.13223847615874307,2024-12-06

Najnižšia cena0.00905725129928369,2025-04-09

Verejný blockchainETH

