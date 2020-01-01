DOG GO TO THE MOON (DOG) tokenomika

DOG GO TO THE MOON (DOG) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o DOG GO TO THE MOON (DOG) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

DOG GO TO THE MOON (DOG) informácie

DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

Oficiálna webová stránka:
https://doggotothemoon.io
Prieskumník blokov:
https://www.ord.io/DOGGOTOTHEMOON

DOG GO TO THE MOON (DOG) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DOG GO TO THE MOON (DOG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 199.70M
$ 199.70M$ 199.70M
Celková ponuka:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Počet coinov v obehu:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 199.70M
$ 199.70M$ 199.70M
Historické maximum:
$ 0.009999
$ 0.009999$ 0.009999
Historické minimum:
$ 0.001001575648348698
$ 0.001001575648348698$ 0.001001575648348698
Aktuálna cena:
$ 0.001997
$ 0.001997$ 0.001997

DOG GO TO THE MOON (DOG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky DOG GO TO THE MOON (DOG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DOG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DOG tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DOG tokenomiku, preskúmajte cenu DOG tokenu naživo!

Ako kúpiť DOG

Máte záujem pridať DOG GO TO THE MOON (DOG) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu DOG vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

DOG GO TO THE MOON (DOG) história cien

Analýza histórie cien DOG pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

DOG cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DOG asi smeruje? Naša DOG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.