Diamante (DIAM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Diamante (DIAM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Diamante (DIAM) informácie

DIAMANTE is democratizing the digital economy with a secure, scalable, accessible, and inclusive blockchain ecosystem that empowers individuals and institutions.

Oficiálna webová stránka:
https://www.diamante.io/
Biela kniha:
https://diamante.gitbook.io/diamante-docs
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x1fa0f5ed24a1a2b43741e88f8fec19633e67082b

Diamante (DIAM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Diamante (DIAM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 20.63M
$ 20.63M$ 20.63M
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.44B
$ 1.44B$ 1.44B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 143.72M
$ 143.72M$ 143.72M
Historické maximum:
$ 0.052
$ 0.052$ 0.052
Historické minimum:
$ 0.006728615285372358
$ 0.006728615285372358$ 0.006728615285372358
Aktuálna cena:
$ 0.014372
$ 0.014372$ 0.014372

Diamante (DIAM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Diamante (DIAM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DIAM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DIAM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DIAM tokenomiku, preskúmajte cenu DIAM tokenu naživo!

Ako kúpiť DIAM

Máte záujem pridať Diamante (DIAM) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu DIAM vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Diamante (DIAM) história cien

Analýza histórie cien DIAM pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

DIAM cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DIAM asi smeruje? Naša DIAM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.