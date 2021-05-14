DFYN Token (DFYN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o DFYN Token (DFYN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
DFYN Token (DFYN) informácie

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

Oficiálna webová stránka:
https://dfyn.network/
Biela kniha:
https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023

DFYN Token (DFYN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DFYN Token (DFYN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 492.60K
$ 492.60K
Celková ponuka:
$ 198.28M
$ 198.28M
Počet coinov v obehu:
$ 171.88M
$ 171.88M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 716.50K
$ 716.50K
Historické maximum:
$ 8.5005
$ 8.5005
Historické minimum:
$ 0.002677204395076689
$ 0.002677204395076689
Aktuálna cena:
$ 0.002866
$ 0.002866

DFYN Token (DFYN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky DFYN Token (DFYN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DFYN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DFYN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DFYN tokenomiku, preskúmajte cenu DFYN tokenu naživo!

Ako kúpiť DFYN

Máte záujem pridať DFYN Token (DFYN) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu DFYN vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

DFYN Token (DFYN) história cien

Analýza histórie cien DFYN pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

DFYN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DFYN asi smeruje? Naša DFYN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.