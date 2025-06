DFYN

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

MenoDFYN

PozíciaNo.2194

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.10%

Počet coinov v obehu171,878,614.9681

Max. počet coinov v obehu250,000,000

Celková ponuka198,284,457

Rýchlosť obehu0.6875%

Dátum vydania2021-05-14 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum8.35454802,2021-05-16

Najnižšia cena0.00287289251896436,2025-05-06

Verejný blockchainETH

