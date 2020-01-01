Carbon Browser (CSIX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Carbon Browser (CSIX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Carbon Browser (CSIX) informácie

Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.

Oficiálna webová stránka:
https://carbon.website/
Biela kniha:
https://carbon.website/whitepaper/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x04756126f044634c9a0f0e985e60c88a51acc206

Carbon Browser (CSIX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Carbon Browser (CSIX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 931.18K
Celková ponuka:
$ 939.60M
Počet coinov v obehu:
$ 396.59M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.21M
Historické maximum:
$ 0.12
Historické minimum:
$ 0.001790464389726135
Aktuálna cena:
$ 0.002348
Carbon Browser (CSIX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Carbon Browser (CSIX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CSIX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CSIX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CSIX tokenomiku, preskúmajte cenu CSIX tokenu naživo!

Ako kúpiť CSIX

Máte záujem pridať Carbon Browser (CSIX) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu CSIX vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Carbon Browser (CSIX) história cien

Analýza histórie cien CSIX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

CSIX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CSIX asi smeruje? Naša CSIX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.