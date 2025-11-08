BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Credia Layer je 0.03499USD. Trhová kapitalizácia CRED je 0USD. Sledujte aktualizácie cien CRED v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Credia Layer Logo

Credia Layer kurz (CRED)

1 CRED na USD aktuálnu cenu:

$0.03499
+2.88%1D
USD
Credia Layer (CRED) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:31:14 (UTC+8)

Dnešná cena Credia Layer

Aktuálna dnešná cena Credia Layer (CRED) je $ 0.03499, s 2.88% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CRED na USD konverzný kurz je $ 0.03499 za CRED.

Credia Layer sa v súčasnosti radí na #3734 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 CRED. Počas posledných 24 hodín sa CREDobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03364 (low) do $ 0.03499 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.1034983633742532, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.020007636566907613.

V krátkodobom vývoji sa CRED zmenilo o +1.15% za poslednú hodinu a o +74.95% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 438.01.

Credia Layer (CRED) informácie o trhu

No.3734

$ 0.00
$ 438.01
$ 34.99M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Credia Layer je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 438.01. Počet coinov v obehu CRED je 0.00, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 34.99M.

História cien Credia Layer v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03364
24 hod Low
$ 0.03499
24 hod High

$ 0.03364
$ 0.03499
$ 0.1034983633742532
$ 0.020007636566907613
+1.15%

+2.88%

+74.95%

+74.95%

Credia Layer (CRED) história cien USD

Sledujte zmeny cien Credia Layer za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0009795+2.88%
30 dní$ +0.01499+74.95%
60 dní$ +0.01499+74.95%
90 dní$ +0.01499+74.95%
Credia Layer dnešná zmena ceny

Dnes CRED zaznamenal zmenu o $ +0.0009795 (+2.88%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Credia Layer zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.01499 (+74.95%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Credia Layer zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CRED zmenu o $ +0.01499 (+74.95%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Credia Layer zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.01499 (+74.95%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Credia Layer (CRED)?

Pozrite si Credia Layerstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Credia Layer

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Credia Layer, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Credia Layer?

CRED prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development progress and partnerships
4. Token utility and adoption within the Credia ecosystem
5. Regulatory news affecting DeFi projects
6. Competition from similar blockchain platforms
7. Macroeconomic factors like inflation and interest rates
8. Community engagement and social media buzz
9. Technical analysis patterns and whale movements
10. Exchange listings and delisting announcements

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Credia Layer?

People want to know Credia Layer (CRED) price today for several reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment performance, and staying updated on market volatility for risk management.

Cenové predikcie pre Credia Layer

Cenová predikcia Credia Layer (CRED) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CRED v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Credia Layer (CRED) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Credia Layer mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Credia Layer v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CRED cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Credia Layer Cenové predikcie.

Ako nakupovať a investovať Credia Layer

Ste pripravení začať s Credia Layer? Nákup CRED na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Credia Layer. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Credia Layer (CRED) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Credia Layer sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Credia Layer (CRED)

Čo môžete urobiť s Credia Layer

Vlastníctvo Credia Layer vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Credia Layer (CRED) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Čo je Credia Layer (CRED)

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Credia Layer Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Credia Layer zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Credia Layer webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Credia Layer

Akú hodnotu bude mať 1 Credia Layer v roku 2030?
Ak by hodnota Credia Layer rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Credia Layer podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:31:14 (UTC+8)

Credia Layer (CRED) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Pozrite si viac informácií o Credia Layer

CRED USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície CRED s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s CRED USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Credia Layer (CRED) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Credia Layer a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
CRED/USDT
$0.03499
+2.88%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

