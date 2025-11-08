Aktuálna dnešná cena Credia Layer je 0.03499USD. Trhová kapitalizácia CRED je 0USD. Sledujte aktualizácie cien CRED v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Credia Layer je 0.03499USD. Trhová kapitalizácia CRED je 0USD. Sledujte aktualizácie cien CRED v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Credia Layer (CRED) je $ 0.03499, s 2.88% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CRED na USD konverzný kurz je $ 0.03499 za CRED.
Credia Layer sa v súčasnosti radí na #3734 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 CRED. Počas posledných 24 hodín sa CREDobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03364 (low) do $ 0.03499 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.1034983633742532, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.020007636566907613.
V krátkodobom vývoji sa CRED zmenilo o +1.15% za poslednú hodinu a o +74.95% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 438.01.
Credia Layer (CRED) informácie o trhu
$ 0.00
$ 438.01
$ 34.99M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Credia Layer je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 438.01. Počet coinov v obehu CRED je 0.00, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 34.99M.
História cien Credia Layer v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
+1.15%
+2.88%
+74.95%
+74.95%
Credia Layer (CRED) história cien USD
Sledujte zmeny cien Credia Layer za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0009795
+2.88%
30 dní
$ +0.01499
+74.95%
60 dní
$ +0.01499
+74.95%
90 dní
$ +0.01499
+74.95%
Credia Layer dnešná zmena ceny
Dnes CRED zaznamenal zmenu o $ +0.0009795 (+2.88%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Credia Layer zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.01499 (+74.95%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Credia Layer zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CRED zmenu o $ +0.01499 (+74.95%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Credia Layer zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.01499 (+74.95%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Credia Layer (CRED)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Credia Layer, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Credia Layer?
CRED prices are influenced by several key factors:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Project development progress and partnerships 4. Token utility and adoption within the Credia ecosystem 5. Regulatory news affecting DeFi projects 6. Competition from similar blockchain platforms 7. Macroeconomic factors like inflation and interest rates 8. Community engagement and social media buzz 9. Technical analysis patterns and whale movements 10. Exchange listings and delisting announcements
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Credia Layer?
People want to know Credia Layer (CRED) price today for several reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment performance, and staying updated on market volatility for risk management.
Cenové predikcie pre Credia Layer
Cenová predikcia Credia Layer (CRED) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CRED v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Credia Layer (CRED) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Credia Layer mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Credia Layer v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CRED cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Credia Layer Cenové predikcie.
Ako nakupovať a investovať Credia Layer
Ste pripravení začať s Credia Layer? Nákup CRED na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Credia Layer. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Credia Layer (CRED) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Credia Layer sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Credia Layer
Vlastníctvo Credia Layer vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Credia Layer (CRED) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Credia Layer (CRED)
Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.
Credia Layer Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Credia Layer zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Credia Layer
Akú hodnotu bude mať 1 Credia Layer v roku 2030?
Ak by hodnota Credia Layer rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Credia Layer podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíCredia Layer?
Dnešná cena Credia Layer je $ 0.03499. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Credia Layer stále dobrou investíciou?
Credia Layer zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do CRED, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Credia Layer?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Credia Layer v hodnote $ 438.01.
Aká je aktuálna cena Credia Layer?
Živá cena CRED sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Credia Layer vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena CRED, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Credia Layer?
Cenu CRED ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,965.72
+2.14%
ETH
3,433.57
+4.12%
SOL
163.15
+4.98%
COAI
1.182
+8.17%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre CRED na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár CRED/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Credia Layer pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Credia Layer v tomto roku?
Cena Credia Layer by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Credia Layer (CRED).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:31:14 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.