Credia Layer (CRED) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Credia Layer (CRED) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:33:57 (UTC+8)
USD

Credia Layer (CRED) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Credia Layer (CRED) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 31.59M
$ 31.59M
Historické maximum:
$ 0.085
$ 0.085
Historické minimum:
$ 0.020007636566907613
$ 0.020007636566907613
Aktuálna cena:
$ 0.03159
$ 0.03159

Credia Layer (CRED) informácie

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Oficiálna webová stránka:
https://credialayer.io/
Biela kniha:
https://credia-layer.gitbook.io/credialayer/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xd9af3915fb1a13179d5c3f0255fa3dcbb716b240

Credia Layer (CRED) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Credia Layer (CRED) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CRED tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CRED tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CRED tokenomiku, preskúmajte cenu CRED tokenu naživo!

Ako kúpiť CRED

Máte záujem pridať Credia Layer (CRED) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu CRED vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Credia Layer (CRED) história cien

Analýza histórie cien CRED pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

CRED cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CRED asi smeruje? Naša CRED stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

