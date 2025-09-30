CORN (CORN) tokenomika
CORN (CORN) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre CORN (CORN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
CORN (CORN) informácie
Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development.
CORN (CORN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky CORN (CORN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CORN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CORN tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CORN tokenomiku, preskúmajte cenu CORN tokenu naživo!
CORN (CORN) história cien
Analýza histórie cien CORN pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
CORN cenová predikcia
Chcete vedieť, kam CORN asi smeruje? Naša CORN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
