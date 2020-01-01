Pixel Canvas (CLUB) tokenomika
Pixel Canvas (CLUB) informácie
$CLUB is a utility token that thrives at the intersection of internet culture, domain names, and memes. As a versatile digital asset, $CLUB empowers users to engage with and invest in the evolving digital landscape. It supports the acquisition and trading of premium domain names and embraces the vibrant world of memes, fostering a dynamic and interactive community. Whether you’re into digital real estate or meme culture, $CLUB offers a unique blend of opportunities, driving engagement, growth, and utility in the digital age.
Pixel Canvas (CLUB) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Pixel Canvas (CLUB) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Pixel Canvas (CLUB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Pixel Canvas (CLUB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CLUB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CLUB tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CLUB tokenomiku, preskúmajte cenu CLUB tokenu naživo!
Ako kúpiť CLUB
Máte záujem pridať Pixel Canvas (CLUB) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu CLUB vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
Pixel Canvas (CLUB) história cien
Analýza histórie cien CLUB pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
CLUB cenová predikcia
Chcete vedieť, kam CLUB asi smeruje? Naša CLUB stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Kúpte Pixel Canvas (CLUB)
Suma
1 CLUB = 0.010364 USD