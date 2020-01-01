Tranchess (CHESS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Tranchess (CHESS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Tranchess (CHESS) informácie

Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.

Oficiálna webová stránka:
https://tranchess.com/
Biela kniha:
https://docs.tranchess.com/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x20de22029ab63cf9A7Cf5fEB2b737Ca1eE4c82A6

Tranchess (CHESS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Tranchess (CHESS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 12.25M
Celková ponuka:
$ 300.00M
Počet coinov v obehu:
$ 205.27M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 17.91M
Historické maximum:
$ 8
Historické minimum:
$ 0.044805179770472464
Aktuálna cena:
$ 0.0597
Tranchess (CHESS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Tranchess (CHESS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CHESS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CHESS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CHESS tokenomiku, preskúmajte cenu CHESS tokenu naživo!

Ako kúpiť CHESS

Máte záujem pridať Tranchess (CHESS) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu CHESS vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Tranchess (CHESS) história cien

Analýza histórie cien CHESS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

CHESS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CHESS asi smeruje? Naša CHESS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.