Everlyn AI (LYN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Everlyn AI (LYN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:15:58 (UTC+8)
USD

Everlyn AI (LYN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Everlyn AI (LYN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 17.56M
$ 17.56M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 255.64M
$ 255.64M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 68.69M
$ 68.69M
Historické maximum:
$ 1.2824
$ 1.2824
Historické minimum:
$ 0.060553647404423185
$ 0.060553647404423185
Aktuálna cena:
$ 0.06869
$ 0.06869

Everlyn AI (LYN) informácie

Everlyn AI is the first Web3-native AI video protocol, generating cinematic-quality videos in just 25 seconds through its proprietary foundational model, Everlyn-1.

Oficiálna webová stránka:
https://www.everlyn.ai
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x302DFaF2CDbE51a18d97186A7384e87CF599877D

Everlyn AI (LYN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Everlyn AI (LYN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LYN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LYN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LYN tokenomiku, preskúmajte cenu LYN tokenu naživo!

Ako kúpiť LYN

Máte záujem pridať Everlyn AI (LYN) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LYN vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Everlyn AI (LYN) história cien

Analýza histórie cien LYN pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LYN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LYN asi smeruje? Naša LYN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

