Objavte kľúčové informácie o CESS Network (CESS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:56:17 (UTC+8)
CESS Network (CESS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre CESS Network (CESS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 42.91M
$ 42.91M$ 42.91M
Historické maximum:
$ 0.021
$ 0.021$ 0.021
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.004291
$ 0.004291$ 0.004291

CESS Network (CESS) informácie

CESS Network is the L1 decentralized data value infrastructure, offering a comprehensive data solution that empowers corporations, organizations, and governments to fully leverage the potential of Artificial Intelligence. Protecting data ownership, data sovereignty and user privacy solutions for the AI era and Web3 data economy.

Oficiálna webová stránka:
https://www.cess.network/
Biela kniha:
https://github.com/CESSProject/Whitepaper/blob/main/cess-whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x0c78d4605c2972e5f989de9019de1fb00c5d3462

CESS Network (CESS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky CESS Network (CESS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CESS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CESS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CESS tokenomiku, preskúmajte cenu CESS tokenu naživo!

