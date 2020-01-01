Chainbase (C) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Chainbase (C) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Chainbase (C) informácie

Chainbase is building the Hyperdata Network for AI — a foundational layer for the DataFi era. We transform fragmented onchain signals into structured, verifiable, and AI-ready data, enabling permissionless coordination between agents, apps, and humans. With over 500 billion+ data calls, a vibrant community of 20,000+ developers, and 8,000+ project integrations, Chainbase powers a decentralized data economy where data becomes capital: composable, monetizable, and open to all.

Oficiálna webová stránka:
https://chainbase.com/
Biela kniha:
https://github.com/chainbase-labs/chainbase-docs/blob/main/pdf/Chainbase_litepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0xba12bc7b210e61e5d3110b997a63ea216e0e18f7

Chainbase (C) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Chainbase (C) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 168.87M
$ 168.87M$ 168.87M
Historické maximum:
$ 0.55
$ 0.55$ 0.55
Historické minimum:
Aktuálna cena:
$ 0.16887
$ 0.16887$ 0.16887

Chainbase (C) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Chainbase (C) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet C tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu C tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili C tokenomiku, preskúmajte cenu C tokenu naživo!

Ako kúpiť C

Máte záujem pridať Chainbase (C) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu C vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Chainbase (C) história cien

Analýza histórie cien C pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

C cenová predikcia

Chcete vedieť, kam C asi smeruje? Naša C stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.