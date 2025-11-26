Ibiza Final Boss (BOSS) tokenomika

Ibiza Final Boss (BOSS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Ibiza Final Boss (BOSS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:31:17 (UTC+8)
USD

Ibiza Final Boss (BOSS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Ibiza Final Boss (BOSS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 200.67K
Celková ponuka:
$ 930.34M
Počet coinov v obehu:
$ 930.34M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 200.68K
Historické maximum:
$ 0.04801
Historické minimum:
$ 0.000144421986350166
Aktuálna cena:
$ 0.0002157
Ibiza Final Boss (BOSS) informácie

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Oficiálna webová stránka:
https://ibizafinalboss.vip/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/GUy9Tu8YtvvHoL3DcXLJxXvEN8PqEus6mWQUEchcbonk

Ibiza Final Boss (BOSS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Ibiza Final Boss (BOSS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BOSS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BOSS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BOSS tokenomiku, preskúmajte cenu BOSS tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

