Aktuálna dnešná cena Ibiza Final Boss je 0.0002594USD. Trhová kapitalizácia BOSS je 241,332.7915914651732USD. Sledujte aktualizácie cien BOSS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Ibiza Final Boss Logo

Ibiza Final Boss kurz (BOSS)

1 BOSS na USD aktuálnu cenu:

$0.0002741
$0.0002741$0.0002741
+15.50%1D
USD
Ibiza Final Boss (BOSS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:27:28 (UTC+8)

Dnešná cena Ibiza Final Boss

Aktuálna dnešná cena Ibiza Final Boss (BOSS) je $ 0.0002594, s 15.50% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BOSS na USD konverzný kurz je $ 0.0002594 za BOSS.

Ibiza Final Boss sa v súčasnosti radí na #2779 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 241.33K, pričom počet coinov v obehu je 930.35M BOSS. Počas posledných 24 hodín sa BOSSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0002344 (low) do $ 0.0003174 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.04818861394228114, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000170877417044728.

V krátkodobom vývoji sa BOSS zmenilo o +6.61% za poslednú hodinu a o -35.51% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.80K.

Ibiza Final Boss (BOSS) informácie o trhu

No.2779

$ 241.33K
$ 241.33K$ 241.33K

$ 57.80K
$ 57.80K$ 57.80K

$ 241.34K
$ 241.34K$ 241.34K

930.35M
930.35M 930.35M

930,382,708.578407
930,382,708.578407 930,382,708.578407

930,350,006.135178
930,350,006.135178 930,350,006.135178

99.99%

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Ibiza Final Boss je $ 241.33K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.80K. Počet coinov v obehu BOSS je 930.35M, pričom celková zásoba je 930350006.135178. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 241.34K.

História cien Ibiza Final Boss v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0002344
$ 0.0002344$ 0.0002344
24 hod Low
$ 0.0003174
$ 0.0003174$ 0.0003174
24 hod High

$ 0.0002344
$ 0.0002344$ 0.0002344

$ 0.0003174
$ 0.0003174$ 0.0003174

$ 0.04818861394228114
$ 0.04818861394228114$ 0.04818861394228114

$ 0.000170877417044728
$ 0.000170877417044728$ 0.000170877417044728

+6.61%

+15.50%

-35.51%

-35.51%

Ibiza Final Boss (BOSS) história cien USD

Sledujte zmeny cien Ibiza Final Boss za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000036784+15.50%
30 dní$ -0.0009096-77.82%
60 dní$ -0.0023536-90.08%
90 dní$ -0.0147406-98.28%
Ibiza Final Boss dnešná zmena ceny

Dnes BOSS zaznamenal zmenu o $ +0.000036784 (+15.50%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Ibiza Final Boss zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0009096 (-77.82%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Ibiza Final Boss zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BOSS zmenu o $ -0.0023536 (-90.08%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Ibiza Final Boss zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0147406 (-98.28%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Ibiza Final Boss (BOSS)?

Pozrite si Ibiza Final Bossstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Ibiza Final Boss

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Ibiza Final Boss, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Ibiza Final Boss?

Several key factors influence Ibiza Final Boss (BOSS) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact BOSS pricing.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential growth.

Project Development: Updates, partnerships, and roadmap progress affect investor perception and token value.

Community Engagement: Active social media presence and community support drive adoption and demand.

Utility and Use Cases: Real-world applications and token functionality within the Ibiza ecosystem influence long-term value.

Supply Mechanics: Token distribution, burning mechanisms, and circulation supply directly affect scarcity and pricing.

Exchange Listings: New exchange availability increases accessibility and trading opportunities.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance developments impact investor confidence.

Market Competition: Performance relative to similar gaming or entertainment tokens affects positioning.

Whale Activity: Large holder transactions can create significant price movements due to relatively smaller market cap.

These factors interact dynamically, creating complex price movements that reflect both fundamental project value and speculative trading behavior in the cryptocurrency market.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Ibiza Final Boss?

People want to know Ibiza Final Boss (BOSS) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. Active traders need real-time pricing to execute buy/sell orders effectively. Investors monitor daily fluctuations to assess performance.

Cenové predikcie pre Ibiza Final Boss

Cenová predikcia Ibiza Final Boss (BOSS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BOSS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Ibiza Final Boss (BOSS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Ibiza Final Boss mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Ibiza Final Boss v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BOSS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Ibiza Final Boss Cenové predikcie.

O Ibiza Final Boss

BOSS Token (BOSS) is a cryptocurrency token that operates on the Ethereum platform. It is designed to serve as a utility token within the Boss Gaming ecosystem, a decentralized platform that aims to revolutionize the online gaming industry. BOSS is used for transactions, rewards, and incentives within the ecosystem, promoting a more engaging and interactive gaming experience. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards by staking their tokens. The supply of BOSS tokens is capped, creating a deflationary model that aims to maintain the token's value over time.

Ako nakupovať a investovať Ibiza Final Boss

Čo môžete urobiť s Ibiza Final Boss

Vlastníctvo Ibiza Final Boss vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Čo je Ibiza Final Boss (BOSS)

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Ibiza Final Boss Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Ibiza Final Boss zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Akú hodnotu bude mať 1 Ibiza Final Boss v roku 2030?
Ak by hodnota Ibiza Final Boss rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Ibiza Final Boss podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:27:28 (UTC+8)

Ibiza Final Boss (BOSS) dôležité aktualizácie v odvetví

