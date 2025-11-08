Aktuálna dnešná cena Ibiza Final Boss je 0.0002594USD. Trhová kapitalizácia BOSS je 241,332.7915914651732USD. Sledujte aktualizácie cien BOSS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Ibiza Final Boss je 0.0002594USD. Trhová kapitalizácia BOSS je 241,332.7915914651732USD. Sledujte aktualizácie cien BOSS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Ibiza Final Boss (BOSS) je $ 0.0002594, s 15.50% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BOSS na USD konverzný kurz je $ 0.0002594 za BOSS.
Ibiza Final Boss sa v súčasnosti radí na #2779 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 241.33K, pričom počet coinov v obehu je 930.35M BOSS. Počas posledných 24 hodín sa BOSSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0002344 (low) do $ 0.0003174 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.04818861394228114, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000170877417044728.
V krátkodobom vývoji sa BOSS zmenilo o +6.61% za poslednú hodinu a o -35.51% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.80K.
Ibiza Final Boss (BOSS) informácie o trhu
No.2779
$ 241.33K
$ 57.80K
$ 241.34K
930.35M
930,382,708.578407
930,350,006.135178
99.99%
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Ibiza Final Boss je $ 241.33K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.80K. Počet coinov v obehu BOSS je 930.35M, pričom celková zásoba je 930350006.135178. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 241.34K.
História cien Ibiza Final Boss v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0002344
24 hod Low
$ 0.0003174
24 hod High
$ 0.0002344
$ 0.0003174
$ 0.04818861394228114
$ 0.000170877417044728
+6.61%
+15.50%
-35.51%
-35.51%
Ibiza Final Boss (BOSS) história cien USD
Sledujte zmeny cien Ibiza Final Boss za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000036784
+15.50%
30 dní
$ -0.0009096
-77.82%
60 dní
$ -0.0023536
-90.08%
90 dní
$ -0.0147406
-98.28%
Ibiza Final Boss dnešná zmena ceny
Dnes BOSS zaznamenal zmenu o $ +0.000036784 (+15.50%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Ibiza Final Boss zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0009096 (-77.82%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Ibiza Final Boss zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BOSS zmenu o $ -0.0023536 (-90.08%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Ibiza Final Boss zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0147406 (-98.28%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Ibiza Final Boss (BOSS)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Ibiza Final Boss, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Ibiza Final Boss?
Several key factors influence Ibiza Final Boss (BOSS) token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact BOSS pricing.
Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential growth.
Project Development: Updates, partnerships, and roadmap progress affect investor perception and token value.
Community Engagement: Active social media presence and community support drive adoption and demand.
Utility and Use Cases: Real-world applications and token functionality within the Ibiza ecosystem influence long-term value.
Supply Mechanics: Token distribution, burning mechanisms, and circulation supply directly affect scarcity and pricing.
Exchange Listings: New exchange availability increases accessibility and trading opportunities.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance developments impact investor confidence.
Market Competition: Performance relative to similar gaming or entertainment tokens affects positioning.
Whale Activity: Large holder transactions can create significant price movements due to relatively smaller market cap.
These factors interact dynamically, creating complex price movements that reflect both fundamental project value and speculative trading behavior in the cryptocurrency market.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Ibiza Final Boss?
People want to know Ibiza Final Boss (BOSS) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. Active traders need real-time pricing to execute buy/sell orders effectively. Investors monitor daily fluctuations to assess performance.
Cenové predikcie pre Ibiza Final Boss
Cenová predikcia Ibiza Final Boss (BOSS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BOSS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Ibiza Final Boss (BOSS) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Ibiza Final Boss mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Ibiza Final Boss v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BOSS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Ibiza Final Boss Cenové predikcie.
O Ibiza Final Boss
BOSS Token (BOSS) is a cryptocurrency token that operates on the Ethereum platform. It is designed to serve as a utility token within the Boss Gaming ecosystem, a decentralized platform that aims to revolutionize the online gaming industry. BOSS is used for transactions, rewards, and incentives within the ecosystem, promoting a more engaging and interactive gaming experience. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards by staking their tokens. The supply of BOSS tokens is capped, creating a deflationary model that aims to maintain the token's value over time.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Ibiza Final Boss
Akú hodnotu bude mať 1 Ibiza Final Boss v roku 2030?
Ak by hodnota Ibiza Final Boss rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Ibiza Final Boss podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíIbiza Final Boss?
Dnešná cena Ibiza Final Boss je $ 0.0002594. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Ibiza Final Boss stále dobrou investíciou?
Ibiza Final Boss zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BOSS, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku.
Aký je denný objem obchodovania s Ibiza Final Boss?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Ibiza Final Boss v hodnote $ 57.80K.
Aká je aktuálna cena Ibiza Final Boss?
Živá cena BOSS sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Ibiza Final Boss vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BOSS, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Ibiza Final Boss?
Cenu BOSS ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Zvýši sa cena Ibiza Final Boss v tomto roku?
Cena Ibiza Final Boss by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Ibiza Final Boss (BOSS).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:27:28 (UTC+8)
Ibiza Final Boss (BOSS) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.