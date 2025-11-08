Aktuálna dnešná cena OLAXBT je 0.13364USD. Trhová kapitalizácia AIO je 30,770,610USD. Sledujte aktualizácie cien AIO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena OLAXBT je 0.13364USD. Trhová kapitalizácia AIO je 30,770,610USD. Sledujte aktualizácie cien AIO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena OLAXBT (AIO) je $ 0.13364, s 1.31% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AIO na USD konverzný kurz je $ 0.13364 za AIO.
OLAXBT sa v súčasnosti radí na #662 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 30.77M, pričom počet coinov v obehu je 230.25M AIO. Počas posledných 24 hodín sa AIOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.13051 (low) do $ 0.13876 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.20548860379382622, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.04215223361578995.
V krátkodobom vývoji sa AIO zmenilo o +0.36% za poslednú hodinu a o -18.78% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 74.86K.
OLAXBT (AIO) informácie o trhu
No.662
$ 30.77M
$ 74.86K
$ 133.64M
230.25M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.02%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia OLAXBT je $ 30.77M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 74.86K. Počet coinov v obehu AIO je 230.25M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 133.64M.
História cien OLAXBT v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.13051
24 hod Low
$ 0.13876
24 hod High
$ 0.13051
$ 0.13876
$ 0.20548860379382622
$ 0.04215223361578995
+0.36%
+1.31%
-18.78%
-18.78%
OLAXBT (AIO) história cien USD
Sledujte zmeny cien OLAXBT za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.001728
+1.31%
30 dní
$ -0.00975
-6.80%
60 dní
$ +0.03577
+36.54%
90 dní
$ +0.07932
+146.02%
OLAXBT dnešná zmena ceny
Dnes AIO zaznamenal zmenu o $ +0.001728 (+1.31%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
OLAXBT zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00975 (-6.80%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
OLAXBT zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AIO zmenu o $ +0.03577 (+36.54%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
OLAXBT zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.07932 (+146.02%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby OLAXBT (AIO)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby OLAXBT, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny OLAXBT?
Several key factors influence OLAXBT(AIO) cryptocurrency prices:
1. Market demand and supply dynamics 2. Trading volume and liquidity levels 3. Overall cryptocurrency market sentiment 4. Bitcoin price movements (correlation effect) 5. Project development updates and roadmap progress 6. Partnership announcements and adoption news 7. Regulatory changes affecting crypto markets 8. Technical analysis patterns and investor sentiment 9. Exchange listings and delisting events 10. Community engagement and social media buzz
These factors interact to create price volatility typical of altcoins.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu OLAXBT?
People want to know OLAXBT(AIO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit and loss, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.
Cenové predikcie pre OLAXBT
Cenová predikcia OLAXBT (AIO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AIO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia OLAXBT (AIO) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena OLAXBT mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne OLAXBT v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AIO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na OLAXBT Cenové predikcie.
O OLAXBT
AIO (AIO) is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate transactions and operations on the AIO platform, a decentralized network that aims to provide a secure and efficient environment for various applications, including financial services, supply chain management, and digital identity verification. The AIO token is used as the primary medium of exchange within this ecosystem, enabling users to access and interact with the services offered on the platform. The AIO platform operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply of AIO tokens is predetermined and gradually released into the market, following a deflationary issuance model.
Ako nakupovať a investovať OLAXBT
Ste pripravení začať s OLAXBT? Nákup AIO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 230.25M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a OLAXBT sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s OLAXBT
Vlastníctvo OLAXBT vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Čo je OLAXBT (AIO)
OlaXBT is a Web3 AI-powered market intelligence platform built on the BNB Smart Chain. The project leverages reinforcement learning (RL) and a Model Context Protocol (MCP) marketplace, enabling users to build their own agentic systems by combining trading modules, MCP toolkits, and agents for generating trading signals and analysis. The native token, AIO, supports transaction fees, vault staking, and governance. The platform features a no-code chatbot interface and a Langflow-alike agent builder, allowing users to create and customize AI agents for trading and asset management. The MCP marketplace facilitates agent trading and monetization.
OLAXBT Zdroj
Pre hlbšie pochopenie OLAXBT zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota OLAXBT rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do OLAXBT podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíOLAXBT?
Dnešná cena OLAXBT je $ 0.13364. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je OLAXBT stále dobrou investíciou?
OLAXBT zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do AIO, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s OLAXBT?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo OLAXBT v hodnote $ 74.86K.
Aká je aktuálna cena OLAXBT?
Živá cena AIO sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu OLAXBT vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena AIO, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu OLAXBT?
Cenu AIO ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:20:42 (UTC+8)
OLAXBT (AIO) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
