Based Labs (BASEDAI) tokenomika
Based Labs (BASEDAI) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Based Labs (BASEDAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Based Labs (BASEDAI) informácie
BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.
Based Labs (BASEDAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Based Labs (BASEDAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BASEDAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BASEDAI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BASEDAI tokenomiku, preskúmajte cenu BASEDAI tokenu naživo!
Ako kúpiť BASEDAI
Máte záujem pridať Based Labs (BASEDAI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BASEDAI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
Based Labs (BASEDAI) história cien
Analýza histórie cien BASEDAI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
BASEDAI cenová predikcia
Chcete vedieť, kam BASEDAI asi smeruje? Naša BASEDAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov
Kúpte Based Labs (BASEDAI)
Suma
1 BASEDAI = 0.3466 USD