ASML Holding NV (ASMLON) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o ASML Holding NV (ASMLON) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:10:56 (UTC+8)
ASML Holding NV (ASMLON) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ASML Holding NV (ASMLON) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.50M
Celková ponuka:
$ 1.49K
Počet coinov v obehu:
$ 1.49K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.50M
Historické maximum:
$ 2,167.2
Historické minimum:
$ 732.0144981577465
Aktuálna cena:
$ 1,005.21
ASML Holding NV (ASMLON) informácie

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oficiálna webová stránka:
https://app.ondo.finance/assets/asmlon
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xE51bA774ebF6392c45Bf1d9E6b334d07992460d3

ASML Holding NV (ASMLON) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ASML Holding NV (ASMLON) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ASMLON tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ASMLON tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ASMLON tokenomiku, preskúmajte cenu ASMLON tokenu naživo!

Ako kúpiť ASMLON

Máte záujem pridať ASML Holding NV (ASMLON) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ASMLON vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

ASML Holding NV (ASMLON) história cien

Analýza histórie cien ASMLON pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ASMLON cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ASMLON asi smeruje? Naša ASMLON stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

mc_how_why_title
