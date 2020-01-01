Zebec Network (ZBCN) tokenomika
Zebec Network (ZBCN) informácie
ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.
Zebec Network (ZBCN) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Zebec Network (ZBCN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Zebec Network (ZBCN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Zebec Network (ZBCN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ZBCN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ZBCN tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ZBCN tokenomiku, preskúmajte cenu ZBCN tokenu naživo!
Zebec Network (ZBCN) história cien
Analýza histórie cien ZBCN pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
ZBCN cenová predikcia
Chcete vedieť, kam ZBCN asi smeruje? Naša ZBCN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
