Aktuálna dnešná cena ASML Holding NV je 1,016.06USD. Trhová kapitalizácia ASMLON je 1,514,913.8487375434USD. Sledujte aktualizácie cien ASMLON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

ASML Holding NV kurz (ASMLON)

1 ASMLON na USD aktuálnu cenu:

$1,015.97
-0.09%1D
USD
ASML Holding NV (ASMLON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:19:36 (UTC+8)

Dnešná cena ASML Holding NV

Aktuálna dnešná cena ASML Holding NV (ASMLON) je $ 1,016.06, s 0.09% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ASMLON na USD konverzný kurz je $ 1,016.06 za ASMLON.

ASML Holding NV sa v súčasnosti radí na #1907 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.51M, pričom počet coinov v obehu je 1.49K ASMLON. Počas posledných 24 hodín sa ASMLONobchodovalo v rozmedzí od $ 1,000.08 (low) do $ 1,043.39 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1,087.8260089245405, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 732.0144981577465.

V krátkodobom vývoji sa ASMLON zmenilo o +0.53% za poslednú hodinu a o -4.32% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 59.53K.

ASML Holding NV (ASMLON) informácie o trhu

No.1907

$ 1.51M
$ 59.53K
$ 1.51M
1.49K
1,490.96888839
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia ASML Holding NV je $ 1.51M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 59.53K. Počet coinov v obehu ASMLON je 1.49K, pričom celková zásoba je 1490.96888839. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.51M.

História cien ASML Holding NV v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1,000.08
24 hod Low
$ 1,043.39
24 hod High

$ 1,000.08
$ 1,043.39
$ 1,087.8260089245405
$ 732.0144981577465
+0.53%

-0.09%

-4.32%

-4.32%

ASML Holding NV (ASMLON) história cien USD

Sledujte zmeny cien ASML Holding NV za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.9152-0.09%
30 dní$ +24.42+2.46%
60 dní$ +266.06+35.47%
90 dní$ +266.06+35.47%
ASML Holding NV dnešná zmena ceny

Dnes ASMLON zaznamenal zmenu o $ -0.9152 (-0.09%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

ASML Holding NV zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +24.42 (+2.46%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

ASML Holding NV zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ASMLON zmenu o $ +266.06 (+35.47%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

ASML Holding NV zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +266.06 (+35.47%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ASML Holding NV (ASMLON)?

Pozrite si ASML Holding NVstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre ASML Holding NV

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby ASML Holding NV, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny ASML Holding NV?

ASML Holding NV stock prices are influenced by several key factors:

1. Semiconductor demand cycles and chip industry growth
2. Technology advancement in EUV lithography systems
3. Customer orders from major chipmakers like TSMC, Samsung
4. Geopolitical tensions affecting China sales
5. R&D investments and innovation pipeline
6. Global economic conditions impacting tech spending
7. Competition from other semiconductor equipment makers
8. Supply chain disruptions
9. Currency fluctuations (EUR/USD)
10. Quarterly earnings and guidance updates

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu ASML Holding NV?

People want to know ASML Holding NV stock price today because it's a leading semiconductor equipment manufacturer critical to chip production. Investors track it for portfolio decisions, market analysis, and tech sector insights. ASML's advanced lithography machines are essential for cutting-edge processors used in smartphones, computers, and AI applications, making its stock price a key technology industry indicator.

Cenové predikcie pre ASML Holding NV

Cenová predikcia ASML Holding NV (ASMLON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ASMLON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia ASML Holding NV (ASMLON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena ASML Holding NV mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ASML Holding NV v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ASMLON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na ASML Holding NV Cenové predikcie.

O ASML Holding NV

ASMLON is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is designed to facilitate transactions and smart contracts, providing a decentralized system for various applications. The general purpose of ASMLON is to provide a secure, efficient, and transparent method for conducting and verifying transactions. It uses a consensus mechanism for validating transactions and maintaining the integrity of the network. The asset's issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computational resources to maintain the network. ASMLON's typical use cases include peer-to-peer transactions, decentralized finance (DeFi), and the development of decentralized applications (dApps).

Ako nakupovať a investovať ASML Holding NV

Ste pripravení začať s ASML Holding NV? Nákup ASMLON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom ASML Holding NV. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu ASML Holding NV (ASMLON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 1.49K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a ASML Holding NV sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s ASML Holding NV

Vlastníctvo ASML Holding NV vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup ASML Holding NV (ASMLON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je ASML Holding NV (ASMLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

ASML Holding NV Zdroj

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o ASML Holding NV

Akú hodnotu bude mať 1 ASML Holding NV v roku 2030?
Ak by hodnota ASML Holding NV rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do ASML Holding NV podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:19:36 (UTC+8)

ASML Holding NV (ASMLON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Pozrite si viac informácií o ASML Holding NV

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

