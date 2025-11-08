BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Amocucinare je 0.0018USD. Trhová kapitalizácia AMORE je --USD. Sledujte aktualizácie cien AMORE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

$0.0018
Amocucinare (AMORE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:21:39 (UTC+8)

Dnešná cena Amocucinare

Aktuálna dnešná cena Amocucinare (AMORE) je $ 0.0018, s 5.94% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AMORE na USD konverzný kurz je $ 0.0018 za AMORE.

Amocucinare sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- AMORE. Počas posledných 24 hodín sa AMOREobchodovalo v rozmedzí od $ 0.001668 (low) do $ 0.0018 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa AMORE zmenilo o +2.62% za poslednú hodinu a o -1.54% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 6.24K.

Amocucinare (AMORE) informácie o trhu

--
----

$ 6.24K
$ 6.24K

$ 1.80M
$ 1.80M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000

TONCOIN

Aktuálna trhová kapitalizácia Amocucinare je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 6.24K. Počet coinov v obehu AMORE je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.80M.

História cien Amocucinare v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.001668
$ 0.001668
24 hod Low
$ 0.0018
$ 0.0018
24 hod High

$ 0.001668
$ 0.001668

$ 0.0018
$ 0.0018

--
----

--
----

+2.62%

+5.94%

-1.54%

-1.54%

Amocucinare (AMORE) história cien USD

Sledujte zmeny cien Amocucinare za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00010093+5.94%
30 dní$ -0.0008-30.77%
60 dní$ -0.0012-40.00%
90 dní$ -0.0012-40.00%
Amocucinare dnešná zmena ceny

Dnes AMORE zaznamenal zmenu o $ +0.00010093 (+5.94%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Amocucinare zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0008 (-30.77%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Amocucinare zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AMORE zmenu o $ -0.0012 (-40.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Amocucinare zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0012 (-40.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Amocucinare (AMORE)?

Pozrite si Amocucinarestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Amocucinare

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Amocucinare, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Amocucinare?

Several factors influence AMORE token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development updates and roadmap progress
4. Community engagement and social media activity
5. Partnership announcements and collaborations
6. Token utility and use cases within the ecosystem
7. Supply and demand dynamics
8. Regulatory news affecting crypto markets
9. Technical analysis patterns
10. Whale movements and large transactions

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Amocucinare?

People want to know Amocucinare (AMORE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment performance, and staying updated on volatility for risk management purposes.

Cenové predikcie pre Amocucinare

Cenová predikcia Amocucinare (AMORE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AMORE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Amocucinare (AMORE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Amocucinare mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Sprievodca – ako kúpiť Amocucinare (AMORE)

Čo je Amocucinare (AMORE)

The first token on TON that brings together fans of grill culture, good food, and fun. It was created by well-known food blogger Nikolay Amocucinare and launched through a completely fair distribution — the entire supply was available on the open market with no locks or restrictions

Amocucinare Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Amocucinare zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Amocucinare webová stránka
Prieskumník blokov

Akú hodnotu bude mať 1 Amocucinare v roku 2030?
Ak by hodnota Amocucinare rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Amocucinare podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:21:39 (UTC+8)

Amocucinare (AMORE) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

$0.0018
