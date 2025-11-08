Aktuálna dnešná cena Anoma je 0.03039USD. Trhová kapitalizácia XAN je 75,975,000USD. Sledujte aktualizácie cien XAN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Anoma je 0.03039USD. Trhová kapitalizácia XAN je 75,975,000USD. Sledujte aktualizácie cien XAN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Anoma (XAN) je $ 0.03039, s 3.57% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XAN na USD konverzný kurz je $ 0.03039 za XAN.
Anoma sa v súčasnosti radí na #368 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 75.98M, pričom počet coinov v obehu je 2.50B XAN. Počas posledných 24 hodín sa XANobchodovalo v rozmedzí od $ 0.02771 (low) do $ 0.03166 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.2551582195617884, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.02529599016007131.
V krátkodobom vývoji sa XAN zmenilo o +0.79% za poslednú hodinu a o -8.94% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 155.60K.
Anoma (XAN) informácie o trhu
No.368
$ 75.98M
$ 155.60K
$ 303.90M
2.50B
10,000,000,000
10,000,000,000
25.00%
0.01%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Anoma je $ 75.98M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 155.60K. Počet coinov v obehu XAN je 2.50B, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 303.90M.
História cien Anoma v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.02771
24 hod Low
$ 0.03166
24 hod High
$ 0.02771
$ 0.03166
$ 0.2551582195617884
$ 0.02529599016007131
+0.79%
+3.57%
-8.94%
-8.94%
Anoma (XAN) história cien USD
Sledujte zmeny cien Anoma za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0010472
+3.57%
30 dní
$ -0.05491
-64.38%
60 dní
$ -0.01961
-39.22%
90 dní
$ -0.01961
-39.22%
Anoma dnešná zmena ceny
Dnes XAN zaznamenal zmenu o $ +0.0010472 (+3.57%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Anoma zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.05491 (-64.38%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Anoma zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XAN zmenu o $ -0.01961 (-39.22%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Anoma zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.01961 (-39.22%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Anoma (XAN)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Anoma, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Anoma?
Several key factors influence Anoma (XAN) prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact XAN pricing.
Technology Development: Progress on Anoma's privacy-focused blockchain platform and protocol updates affect value.
Adoption Rate: Real-world usage of Anoma's decentralized applications and network activity drives demand.
Competition: Performance relative to other privacy coins and layer-1 blockchains influences market position.
Regulatory News: Government policies on privacy cryptocurrencies create price volatility.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings impact price stability and accessibility.
Partnerships: Strategic collaborations and ecosystem integrations boost investor interest.
People want to know Anoma (XAN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Cenové predikcie pre Anoma
Cenová predikcia Anoma (XAN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XAN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Anoma (XAN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Anoma mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Anoma v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XAN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Anoma Cenové predikcie.
O Anoma
XAN is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. XAN uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the currency to validate transactions and create new blocks. This model is known for its energy efficiency compared to the proof-of-work system used by many other cryptocurrencies. XAN's primary use case is as a medium of exchange in the digital economy, with a particular emphasis on online transactions where privacy is paramount. Its ecosystem is built around the principles of decentralization, transparency, and user empowerment.
Ako nakupovať a investovať Anoma
Ste pripravení začať s Anoma? Nákup XAN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Anoma. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Anoma (XAN) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 2.50B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Anoma sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Anoma
Vlastníctvo Anoma vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Anoma (XAN)
Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.
Anoma Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Anoma zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Anoma rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Anoma podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAnoma?
Dnešná cena Anoma je $ 0.03039. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Anoma stále dobrou investíciou?
Anoma zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do XAN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Anoma?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Anoma v hodnote $ 155.60K.
Aká je aktuálna cena Anoma?
Živá cena XAN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Anoma vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena XAN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Anoma?
Cenu XAN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,386.5
+2.56%
ETH
3,447.1
+4.53%
SOL
163.88
+5.45%
COAI
1.1704
+7.11%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre XAN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár XAN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Anoma pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Anoma v tomto roku?
Cena Anoma by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Anoma (XAN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:14:06 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.