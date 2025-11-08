BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Anoma je 0.03039USD. Trhová kapitalizácia XAN je 75,975,000USD. Sledujte aktualizácie cien XAN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Anoma Logo

Anoma kurz (XAN)

1 XAN na USD aktuálnu cenu:

$0.03038
$0.03038
+3.57%1D
USD
Anoma (XAN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:14:06 (UTC+8)

Dnešná cena Anoma

Aktuálna dnešná cena Anoma (XAN) je $ 0.03039, s 3.57% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XAN na USD konverzný kurz je $ 0.03039 za XAN.

Anoma sa v súčasnosti radí na #368 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 75.98M, pričom počet coinov v obehu je 2.50B XAN. Počas posledných 24 hodín sa XANobchodovalo v rozmedzí od $ 0.02771 (low) do $ 0.03166 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.2551582195617884, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.02529599016007131.

V krátkodobom vývoji sa XAN zmenilo o +0.79% za poslednú hodinu a o -8.94% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 155.60K.

Anoma (XAN) informácie o trhu

No.368

$ 75.98M
$ 75.98M

$ 155.60K
$ 155.60K

$ 303.90M
$ 303.90M

2.50B
2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

25.00%

0.01%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Anoma je $ 75.98M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 155.60K. Počet coinov v obehu XAN je 2.50B, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 303.90M.

História cien Anoma v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.02771
$ 0.02771
24 hod Low
$ 0.03166
$ 0.03166
24 hod High

$ 0.02771
$ 0.02771

$ 0.03166
$ 0.03166

$ 0.2551582195617884
$ 0.2551582195617884

$ 0.02529599016007131
$ 0.02529599016007131

+0.79%

+3.57%

-8.94%

-8.94%

Anoma (XAN) história cien USD

Sledujte zmeny cien Anoma za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0010472+3.57%
30 dní$ -0.05491-64.38%
60 dní$ -0.01961-39.22%
90 dní$ -0.01961-39.22%
Anoma dnešná zmena ceny

Dnes XAN zaznamenal zmenu o $ +0.0010472 (+3.57%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Anoma zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.05491 (-64.38%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Anoma zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XAN zmenu o $ -0.01961 (-39.22%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Anoma zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.01961 (-39.22%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Anoma (XAN)?

Pozrite si Anomastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Anoma

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Anoma, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Anoma?

Several key factors influence Anoma (XAN) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact XAN pricing.

Technology Development: Progress on Anoma's privacy-focused blockchain platform and protocol updates affect value.

Adoption Rate: Real-world usage of Anoma's decentralized applications and network activity drives demand.

Competition: Performance relative to other privacy coins and layer-1 blockchains influences market position.

Regulatory News: Government policies on privacy cryptocurrencies create price volatility.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings impact price stability and accessibility.

Partnerships: Strategic collaborations and ecosystem integrations boost investor interest.

Token Economics: Supply dynamics, staking rewards, and tokenomics structure affect long-term value.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Anoma?

People want to know Anoma (XAN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre Anoma

Cenová predikcia Anoma (XAN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XAN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Anoma (XAN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Anoma mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Anoma v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XAN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Anoma Cenové predikcie.

O Anoma

XAN is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. XAN uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the currency to validate transactions and create new blocks. This model is known for its energy efficiency compared to the proof-of-work system used by many other cryptocurrencies. XAN's primary use case is as a medium of exchange in the digital economy, with a particular emphasis on online transactions where privacy is paramount. Its ecosystem is built around the principles of decentralization, transparency, and user empowerment.

Ako nakupovať a investovať Anoma

Ste pripravení začať s Anoma? Nákup XAN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Anoma. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Anoma (XAN) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 2.50B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Anoma sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Anoma (XAN)

Čo môžete urobiť s Anoma

Vlastníctvo Anoma vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Anoma (XAN) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Anoma (XAN)

Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.

Anoma Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Anoma zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Anoma webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Anoma

Akú hodnotu bude mať 1 Anoma v roku 2030?
Ak by hodnota Anoma rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Anoma podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:14:06 (UTC+8)

Anoma (XAN) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Anoma

XAN USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície XAN s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s XAN USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Anoma (XAN) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Anoma a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
XAN/USDC
$0.0304
$0.0304
+3.57%
0.00% (USDT)
XAN/USDT
$0.03038
$0.03038
+3.43%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

