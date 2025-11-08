Aktuálna dnešná cena Everlyn AI je 0.1119USD. Trhová kapitalizácia LYN je 28,605,955.983USD. Sledujte aktualizácie cien LYN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Everlyn AI je 0.1119USD. Trhová kapitalizácia LYN je 28,605,955.983USD. Sledujte aktualizácie cien LYN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Everlyn AI (LYN) je $ 0.1119, s 3.70% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LYN na USD konverzný kurz je $ 0.1119 za LYN.
Everlyn AI sa v súčasnosti radí na #685 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 28.61M, pričom počet coinov v obehu je 255.64M LYN. Počas posledných 24 hodín sa LYNobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1019 (low) do $ 0.1133 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.0104430541406704, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.09658291416276109.
V krátkodobom vývoji sa LYN zmenilo o +0.62% za poslednú hodinu a o -4.77% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 319.10K.
Everlyn AI (LYN) informácie o trhu
No.685
$ 28.61M
$ 28.61M$ 28.61M
$ 319.10K
$ 319.10K$ 319.10K
$ 111.90M
$ 111.90M$ 111.90M
255.64M
255.64M 255.64M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
25.56%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Everlyn AI je $ 28.61M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 319.10K. Počet coinov v obehu LYN je 255.64M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 111.90M.
História cien Everlyn AI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.1019
$ 0.1019$ 0.1019
24 hod Low
$ 0.1133
$ 0.1133$ 0.1133
24 hod High
$ 0.1019
$ 0.1019$ 0.1019
$ 0.1133
$ 0.1133$ 0.1133
$ 1.0104430541406704
$ 1.0104430541406704$ 1.0104430541406704
$ 0.09658291416276109
$ 0.09658291416276109$ 0.09658291416276109
+0.62%
+3.70%
-4.77%
-4.77%
Everlyn AI (LYN) história cien USD
Sledujte zmeny cien Everlyn AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.003993
+3.70%
30 dní
$ -0.1892
-62.84%
60 dní
$ +0.0119
+11.90%
90 dní
$ +0.0119
+11.90%
Everlyn AI dnešná zmena ceny
Dnes LYN zaznamenal zmenu o $ +0.003993 (+3.70%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Everlyn AI zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.1892 (-62.84%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Everlyn AI zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LYN zmenu o $ +0.0119 (+11.90%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Everlyn AI zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0119 (+11.90%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Everlyn AI (LYN)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Everlyn AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Everlyn AI?
Several key factors influence Everlyn AI (LYN) token prices:
Competition: Performance relative to other AI tokens and blockchain projects affects market positioning.
Regulatory Environment: Crypto regulations and AI governance policies impact investor sentiment.
Technical Developments: Platform updates, new features, and technological improvements drive price movements.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Everlyn AI?
People want to know Everlyn AI (LYN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need real-time prices to buy low or sell high. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic moves.
Cenové predikcie pre Everlyn AI
Cenová predikcia Everlyn AI (LYN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LYN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Everlyn AI (LYN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Everlyn AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Everlyn AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LYN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Everlyn AI Cenové predikcie.
O Everlyn AI
LYN is a cryptocurrency designed to facilitate transactions within the Lynx Network, a blockchain-based platform that aims to provide a decentralized and secure environment for digital transactions. The primary role of LYN is to serve as a medium of exchange within the Lynx ecosystem, enabling users to participate in various activities such as staking, yield farming, and liquidity provision. The Lynx Network operates on a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. LYN's issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand, with a maximum supply cap to prevent inflation. The Lynx Network and its native token, LYN, are typically used in the context of decentralized finance (DeFi), contributing to the broader goal of creating a more open and accessible financial system.
LYN is a cryptocurrency designed to facilitate transactions within the Lynx Network, a blockchain-based platform that aims to provide a decentralized and secure environment for digital transactions. The primary role of LYN is to serve as a medium of exchange within the Lynx ecosystem, enabling users to participate in various activities such as staking, yield farming, and liquidity provision. The Lynx Network operates on a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. LYN's issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand, with a maximum supply cap to prevent inflation. The Lynx Network and its native token, LYN, are typically used in the context of decentralized finance (DeFi), contributing to the broader goal of creating a more open and accessible financial system.
Ako nakupovať a investovať Everlyn AI
Ste pripravení začať s Everlyn AI? Nákup LYN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Everlyn AI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Everlyn AI (LYN) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 255.64M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Everlyn AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Everlyn AI
Vlastníctvo Everlyn AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Everlyn AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Everlyn AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíEverlyn AI?
Dnešná cena Everlyn AI je $ 0.1119. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Everlyn AI stále dobrou investíciou?
Everlyn AI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do LYN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Everlyn AI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Everlyn AI v hodnote $ 319.10K.
Aká je aktuálna cena Everlyn AI?
Živá cena LYN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Everlyn AI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena LYN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Everlyn AI?
Cenu LYN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,168.81
+2.35%
ETH
3,437.86
+4.25%
SOL
163.81
+5.40%
COAI
1.19
+8.90%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre LYN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár LYN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Everlyn AI pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Everlyn AI v tomto roku?
Cena Everlyn AI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Everlyn AI (LYN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:48:09 (UTC+8)
Everlyn AI (LYN) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.