Aktuálna dnešná cena Everlyn AI je 0.1119USD. Trhová kapitalizácia LYN je 28,605,955.983USD. Sledujte aktualizácie cien LYN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Everlyn AI kurz (LYN)

1 LYN na USD aktuálnu cenu:

$0.1119
+3.70%1D
USD
Everlyn AI (LYN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:48:09 (UTC+8)

Dnešná cena Everlyn AI

Aktuálna dnešná cena Everlyn AI (LYN) je $ 0.1119, s 3.70% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LYN na USD konverzný kurz je $ 0.1119 za LYN.

Everlyn AI sa v súčasnosti radí na #685 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 28.61M, pričom počet coinov v obehu je 255.64M LYN. Počas posledných 24 hodín sa LYNobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1019 (low) do $ 0.1133 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.0104430541406704, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.09658291416276109.

V krátkodobom vývoji sa LYN zmenilo o +0.62% za poslednú hodinu a o -4.77% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 319.10K.

Everlyn AI (LYN) informácie o trhu

No.685

$ 28.61M
$ 319.10K
$ 111.90M
255.64M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.56%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Everlyn AI je $ 28.61M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 319.10K. Počet coinov v obehu LYN je 255.64M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 111.90M.

História cien Everlyn AI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.1019
24 hod Low
$ 0.1133
24 hod High

$ 0.1019
$ 0.1133
$ 1.0104430541406704
$ 0.09658291416276109
+0.62%

+3.70%

-4.77%

-4.77%

Everlyn AI (LYN) história cien USD

Sledujte zmeny cien Everlyn AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.003993+3.70%
30 dní$ -0.1892-62.84%
60 dní$ +0.0119+11.90%
90 dní$ +0.0119+11.90%
Everlyn AI dnešná zmena ceny

Dnes LYN zaznamenal zmenu o $ +0.003993 (+3.70%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Everlyn AI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.1892 (-62.84%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Everlyn AI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LYN zmenu o $ +0.0119 (+11.90%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Everlyn AI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0119 (+11.90%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Everlyn AI (LYN)?

Pozrite si Everlyn AIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Everlyn AI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Everlyn AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Everlyn AI?

Several key factors influence Everlyn AI (LYN) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact LYN pricing.

AI Sector Performance: As an AI-focused token, LYN correlates with artificial intelligence market developments and adoption rates.

Platform Adoption: User growth, partnerships, and real-world utility of Everlyn AI services drive demand.

Token Utility: Staking rewards, governance rights, and platform fee discounts affect token value.

Supply Dynamics: Token burning mechanisms, staking lock-ups, and circulating supply changes influence scarcity.

Competition: Performance relative to other AI tokens and blockchain projects affects market positioning.

Regulatory Environment: Crypto regulations and AI governance policies impact investor sentiment.

Technical Developments: Platform updates, new features, and technological improvements drive price movements.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Everlyn AI?

People want to know Everlyn AI (LYN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need real-time prices to buy low or sell high. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic moves.

Cenové predikcie pre Everlyn AI

Cenová predikcia Everlyn AI (LYN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LYN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Everlyn AI (LYN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Everlyn AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Everlyn AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LYN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Everlyn AI Cenové predikcie.

O Everlyn AI

LYN is a cryptocurrency designed to facilitate transactions within the Lynx Network, a blockchain-based platform that aims to provide a decentralized and secure environment for digital transactions. The primary role of LYN is to serve as a medium of exchange within the Lynx ecosystem, enabling users to participate in various activities such as staking, yield farming, and liquidity provision. The Lynx Network operates on a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. LYN's issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand, with a maximum supply cap to prevent inflation. The Lynx Network and its native token, LYN, are typically used in the context of decentralized finance (DeFi), contributing to the broader goal of creating a more open and accessible financial system.

Ako nakupovať a investovať Everlyn AI

Ste pripravení začať s Everlyn AI? Nákup LYN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Everlyn AI.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 255.64M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Everlyn AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Everlyn AI (LYN)

Čo je Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI is the first Web3-native AI video protocol, generating cinematic-quality videos in just 25 seconds through its proprietary foundational model, Everlyn-1.

Everlyn AI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Everlyn AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Everlyn AI webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Everlyn AI

Akú hodnotu bude mať 1 Everlyn AI v roku 2030?
Ak by hodnota Everlyn AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Everlyn AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:48:09 (UTC+8)

Everlyn AI (LYN) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Everlyn AI

LYN USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície LYN s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s LYN USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Everlyn AI (LYN) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Everlyn AI a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
LYN/USDT
$0.1119
$0.1119$0.1119
+3.61%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

