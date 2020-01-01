Aleo (ALEO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Aleo (ALEO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Aleo (ALEO) informácie

Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises.

Oficiálna webová stránka:
https://aleo.org/
Biela kniha:
https://developer.aleo.org/guides/introduction/getting_started/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/address/0x6cfffa5bfd4277a04d83307feedfe2d18d944dd2

Aleo (ALEO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Aleo (ALEO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 116.34M
Celková ponuka:
$ 1.83B
Počet coinov v obehu:
$ 532.67M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 399.81M
Historické maximum:
$ 6.9
Historické minimum:
$ 0.1134396400169198
Aktuálna cena:
$ 0.2184
Aleo (ALEO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Aleo (ALEO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ALEO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ALEO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ALEO tokenomiku, preskúmajte cenu ALEO tokenu naživo!

Ako kúpiť ALEO

Máte záujem pridať Aleo (ALEO) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ALEO vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Aleo (ALEO) história cien

Analýza histórie cien ALEO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ALEO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ALEO asi smeruje? Naša ALEO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.